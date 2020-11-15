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紐約班森賀華社入室盜竊頻發 2華裔住戶中招

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近來頻發入室盜竊案，其中至少兩家華裔住戶中招，分別被盜走裝修施工用的材料、以及3000元現金；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情人士提供線索。

警方紀錄顯示，第一宗案件發生於5日，在西7街交20大道的一棟正在裝修的屋子內；40歲的華裔男子當時來到屋裡視察時，發現一批施工材料和工具不翼而飛，驚覺遭人盜竊，趕緊打電話報警，但至今毫無嫌犯任何消息。

第二宗案件發生於6日Bay41街交Bath大道、Harway大道的一棟住家內，71歲的華嫗在當天晚上報警稱，屋內被翻得一片狼藉，而自己藏的一筆3000元現金也不見蹤影；受害者接著表示，鄰居曾在當天傍晚6時左右聽到隔壁傳來聲響，可當下沒有起疑，不料原來真的遭賊入竊。

62分局警員接報抵達現場後展開調查，認為匪徒用工具撬開大門，翻找貴重物品後，從後門逃逸，至於歹徒有多少人不得而知；警員目前已向受害者錄取口供，但是至今沒有重大進展，呼籲知情民眾提供線索。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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