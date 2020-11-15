紐約五分局：無證華人長巴成跨州走私槍枝、毒品溫床

華埠五分局表示，華人無照長巴提供犯罪溫床，不僅被利用運送槍枝，更有毒品和走私香菸。圖中長巴為示意圖。(記者張晨/攝影)

紐約市 近日破獲一起跨州走私槍枝案，幾名居住在南卡州的嫌犯長期搭乘紐約華埠華人 經營的長途巴士來往兩地運送非法槍枝；而對此華埠轄區市警五分局表示，正是一些無證華人長巴公司為這些犯罪活動提供了溫床。

五分局表示，通過華人長巴運送非法物品不僅限於槍枝，更有違禁藥品和非法香菸等，這些長巴公司均使用現金交易，沒有任何過往乘客的紀錄，這才給不法活動提供了溫床。

五分局稱，堅尼路95號以及103號就是其中兩家無證經營的華人長巴公司，而這兩家業者是同一批人，該公司隸屬的長巴曾在2018年於曼哈頓 中央街撞死一名曼哈頓南區聯邦法院書記員，之後便被撤銷執照，但仍在經營。

五分局警員曾多次前往這些長巴地點試圖開出罰單以示警告，但業者對這些罰單並不在意；警方表示，除了非法槍枝以外，警方還多次調查涉及違禁藥品，走私香菸等多起跨州運輸案件，而這些貨物均來自全國各地，集中運送至紐約而非法獲利。

70%販運到紐約的槍枝都是通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的95號州際公路，從南部運到紐約社區販售，進而引發全市的槍械暴力問題。

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)和布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，這已不是犯罪集團第一次利用華人長巴跨州運送走私槍枝。

2017年3月，曼哈頓檢方和紐約市警就破獲一起利用價格便宜的華人長巴，往返紐約和南卡州走私、販賣百餘非法槍枝的案件，拘捕六名嫌犯；2016年有八人從喬治亞州和賓州走私112把槍枝到紐約被捕；2014年有八名嫌犯從佛州槍展購買70多把槍枝運到紐約販賣被控。