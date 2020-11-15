紐約五分局：無證華人長巴成跨州走私槍枝、毒品溫床
紐約市近日破獲一起跨州走私槍枝案，幾名居住在南卡州的嫌犯長期搭乘紐約華埠華人經營的長途巴士來往兩地運送非法槍枝；而對此華埠轄區市警五分局表示，正是一些無證華人長巴公司為這些犯罪活動提供了溫床。
五分局表示，通過華人長巴運送非法物品不僅限於槍枝，更有違禁藥品和非法香菸等，這些長巴公司均使用現金交易，沒有任何過往乘客的紀錄，這才給不法活動提供了溫床。
五分局稱，堅尼路95號以及103號就是其中兩家無證經營的華人長巴公司，而這兩家業者是同一批人，該公司隸屬的長巴曾在2018年於曼哈頓中央街撞死一名曼哈頓南區聯邦法院書記員，之後便被撤銷執照，但仍在經營。
五分局警員曾多次前往這些長巴地點試圖開出罰單以示警告，但業者對這些罰單並不在意；警方表示，除了非法槍枝以外，警方還多次調查涉及違禁藥品，走私香菸等多起跨州運輸案件，而這些貨物均來自全國各地，集中運送至紐約而非法獲利。
70%販運到紐約的槍枝都是通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的95號州際公路，從南部運到紐約社區販售，進而引發全市的槍械暴力問題。
紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)和布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，這已不是犯罪集團第一次利用華人長巴跨州運送走私槍枝。
2017年3月，曼哈頓檢方和紐約市警就破獲一起利用價格便宜的華人長巴，往返紐約和南卡州走私、販賣百餘非法槍枝的案件，拘捕六名嫌犯；2016年有八人從喬治亞州和賓州走私112把槍枝到紐約被捕；2014年有八名嫌犯從佛州槍展購買70多把槍枝運到紐約販賣被控。
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