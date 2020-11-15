我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

大義滅親！皇后區色狼涉3起企圖強暴案 繼父報警抓人

記者牟蘭／紐約報導
利諾被繼父舉報後，因涉嫌三起企圖強暴案件，被移送法辦。(市警提供)
利諾被繼父舉報後，因涉嫌三起企圖強暴案件，被移送法辦。(市警提供)

一名皇后區22歲男子日前在同一天內犯下三起企圖強暴案，其中一名受害人年僅14歲，嫌犯繼父看到警方通緝令後，立即在凌晨報警，協助警方在當天上午逮捕這名嫌犯；該嫌因一項強行觸摸、兩項企圖強暴與一項危害未成年人安全罪名，於14日過堂時被檢方提告，若罪成將面臨最高達四年監禁。

紐約市警察局犯罪控制策略長哈里森(Rodney Harrison)表示，一名男子於13日凌晨5時30分左右報案，稱警方懸賞的涉嫌三起企圖強暴案的男子，就是他的繼子，警方立即前往該男子家中調查。

警員前往該男子家中後，發現嫌犯徹夜未歸，判定他可能在街上逗留，隨即派遣大量警力排查可疑人員；市警102分局警員卑爾根(Christopher Bergin)、科里奇托(Giuseppe Colicito)與卡坦扎羅(Michael Catanzaro)在當天上午10時，在Myrtle大道交南Park Lane路附近逮捕了22歲的利諾(Makijah Lino)。

哈里森表示，警方已通知所有的受害人，她們指認被告後，將獲得當局保護；他說，利諾尚無攻擊或性侵他人前科，但過去曾因非法使用盜竊車輛被逮捕；根據皇后區檢方消息，利諾14日以一項強行觸摸、兩項企圖強暴與一項危害未成年安全罪名，在過堂時被提告，一經罪成將面臨最高四年的刑期，下次上庭時間為18日。

根據警方消息，12日上午10時40分，利諾涉嫌在104街86-55號前，騷擾一名20歲的女子，他先將受害人抱起，並撫摸對方的臀部，由於受害人不斷掙扎，被他摔在地上，所幸受害人未受重傷。

兩個小時後，利諾在84大道交118街的附近犯案，他以同樣的方式攻擊了一名14歲的女性，並企圖脫下對方的褲子；受害人劇烈反抗後，他未得手並向不明方向逃竄。

根據警方消息，利諾連犯兩案未得手後，在當天下午1時5分，前往木港大道交森林公園(Forest Park Drive)附近的森林公園附近，又企圖強暴一名24歲女性；由於受害人的激烈反抗，他並未得逞，向不明方向逃竄。

編輯推薦

皇后區 紐約市 警察

上一則

紐約五分局：無證華人長巴成跨州走私槍枝、毒品溫床

下一則

法拉盛暗夜大火 毀多家華人店鋪 髮廊業者生日遇災

延伸閱讀

大義滅親！繼子涉三起企圖強暴案 繼父報警協助逮捕

大義滅親！繼子涉三起企圖強暴案 繼父報警協助逮捕
皇后區非裔色狼 1天擬強暴3女 最小年僅14歲

皇后區非裔色狼 1天擬強暴3女 最小年僅14歲

防疫漏洞！新冠檢測點擁擠排長龍

防疫漏洞！新冠檢測點擁擠排長龍
紐約市公園局16日綠道計畫線上會議 歡迎建言

紐約市公園局16日綠道計畫線上會議 歡迎建言

川普盟友、南卡州參議員葛理漢 順利連任

川普盟友、南卡州參議員葛理漢 順利連任
金主大手筆贊助 民主黨錢竟然多到無處花

金主大手筆贊助 民主黨錢竟然多到無處花

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場