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防疫漏洞！新冠檢測點擁擠排長龍

記者牟蘭／紐約報導
皇后區多地的民眾反映，當地的檢測點外大排長龍；圖為示意圖。(Getty Images)
皇后區多地的民眾反映，當地的檢測點外大排長龍；圖為示意圖。(Getty Images)

新冠疫情反彈，紐約市疫情指數連日攀高，多名皇后區民眾表示，自家附近的檢測點要等待三個小時才能進行檢測，他們擔憂在等待檢測過程中，因不能與其他檢測者保持社交距離，造成交互感染。

根據「Queens Daily Eagle」報導，紐約市疫情反彈，皇后區多個檢測點出現大量民眾排隊等候場景，其中郵編為11358的奧本黛爾已連續七天確診率超過1.27%，一名居民稱，他12日前往當地連鎖醫療中心CityMD，與其他陌生人在未保持六呎社交距離的前提下，等待四個小時才完成檢測。

另有兩個民眾反映相似的問題，他們在奧本黛爾檢測點擁擠的休息中心等待數小時，只為了等醫療中心經理一個回覆，但始終不見經理的身影。

皇后區南部民主黨地區領袖大衛(Richard David)表示，他3日前往遠洛克威(Far Rockaway)唯一的快速檢測點，等待超過三個小時才完成檢測，「我們等待了幾個月，也沒等來政府承諾的快速檢測站」。

大衛表示，截止12日，他選區內的李奇蒙丘(Richmond Hill)部分地區染疫人數七天內達6.46%，在未來兩周，當地聚集的東南亞移民將迎來光明節(Diwali)慶祝活動，但市府尚未宣導防疫重要性，讓他感到憂心，「節日季前，市府竟沒有工作人員前來宣導，這真是一個大笑話」。

多位民眾在社群媒體上爆光皇后區阿斯托利亞(Astoria)與傑克森高地等區檢測點的大排長龍場景，其中傑克森高地居民埃文斯(Justine Evans)在推特上表示，他10日騎自行車經過，看到在CityMD外有至少40人等待檢測，其中多數都是20到30歲的年輕人，並稱「繞了一條街都看不見隊伍的盡頭」。

市衛生局(DOH)發言人蘭扎(Michael Lanza)稱，為方便民眾檢測新冠病毒，市府提供了超過200個檢測點，並呼籲民眾登錄nyc.gov/COVIDtest尋找附近的檢測點檢測；州衛生廳在截稿前，尚未對這一問題做出回應。

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