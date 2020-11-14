紐約州日增病例破5000 將與5州商防疫新規

紐約州連日來疫情嚴峻，從13日起，所有有酒牌的餐廳和酒吧都必須在晚10時關閉；圖為紐約市曼哈頓的一間爵士樂酒吧。(路透)

紐約州 13日公布新增新冠確診病例5401例，創下4月以來單日新增最高值，州長葛謨 (Andrew Cuomo)13日表示，全國各地疫情數字都在上升，且節假日和寒冷天氣也臨近，紐約病例數字仍會繼續上升；葛謨周末將與東北部五州州長舉行緊急峰會，討論疫情防控，預計會調整及出台新策略。

紐約疫情急劇升溫，上月28日每日新增病例破2000例，相隔九天後、本月6日新增病例破3000例；不到五天、11日新增病破4000例，如今只花三天時間就突破 5000例，來到5401例。

州府13日數據顯示，當日共有20萬3721人接受檢測，創下單日檢測最高值，其中5401份結果為陽性，該數字是4月25日後紐約州首次單日新增超過5000病例；州內病毒檢測陽性率為2.65%，其中熱點地區陽性率為4.58%，州內新冠住院病例也達到1737例。

葛謨本周已下令州內所有餐館、酒吧、健身房13日起每晚10時必須關門，室內外聚會不得超過十人；周末他將與新州、康州、賓州、麻州和佛蒙特州等五州州長舉行峰會後再調整及出台新規。

葛謨當日宣布洛克蘭郡內的橙色警戒區(Warning zone)降為黃色預防區(Precautionary zone)，但他表示，當下的現狀是美國正在被新冠病例的汪洋吞沒，人們不能抗拒現實，而現實就是病毒在傳播、在移動，且馬上迎來節假日，這些都導致新冠感染數字不斷增加。

佛蒙特州州長日前也做出與紐約相類似的規定，要求餐館在晚10時結束營業，健身房和其他商家要留下所有顧客的信息紀錄；新州州長也授權地方政府視情況實施商業宵禁，要求非必要商家晚8時關閉。

「人們相信疫苗 ，但不相信川普的言論。」葛謨13日也回應川普總統不向紐約州發放疫苗的說法表示，輝瑞(Pfizer)和雷傑納隆(Regeneron)都是優秀的紐約製藥公司，紐約州會組成獨立專家小組，審核獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的疫苗數據，保證人們接種最安全的疫苗。