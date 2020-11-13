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市公益維護人發布防控第二波疫情報告 籲關閉室內用餐

記者金春香／紐約報導
市公益維護人發布防控第二波疫情報告，籲關閉室內用餐。（記者金春香／攝影）
市公益維護人發布防控第二波疫情報告，籲關閉室內用餐。（記者金春香／攝影）

紐約市新冠病毒檢測陽性率已快接近3%，公校下周很可能再次關閉，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane D. Williams)13日發布報告，對如何應對第二波疫情給出諸多建議，建議關閉室內用餐，對不同人群及部門應採取不同的疫情防控方法。

威廉姆斯表示，疫情數字在全國各地急遽上升，紐約市也無法避免第二波疫情的到來，「但可怕的疫情後果是可以避免的！」為避免再一次經歷春季疫情全面爆發導致的公共衛生和經濟災難，大家應該從過去的錯誤中吸取經驗，在接下來至關重要的幾周內對疫情各方面信息做出迅速反應，制定有效政策。

報告建議市府快速、有序地關閉非必要室內場所，如健身房、美甲店、理髮店、宗教場所，以及室內用餐，為支持小商家挺過第二次關閉帶來的巨大經濟災難，聯邦應該提供救濟金，尤其是兩個月後新總統就職，應該加快聯邦補助方案的通過。

此外報告呼籲州長葛謨(Andrew Cuomo)提高徵收在疫情期間獲得巨大收益的億萬富翁稅收，並希望市府批准商家的長期借款權，以度過疫情難關。

此外威廉姆斯呼籲葛謨和市長白思豪(Bill de Blasio)停止在疫情政策方面的不斷衝突，要求二人站在統一戰線，帶領紐約度過疫情危機。

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