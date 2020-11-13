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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

近9成餐館交租難 堂食宵禁雪上加霜

記者和釗宇黃伊奕／紐約報導
餐飲業生意原本在恢復，但因疫情反彈，防疫規定加強，恐又將面臨挑戰。(記者黃伊奕／攝影)
餐飲業生意原本在恢復，但因疫情反彈，防疫規定加強，恐又將面臨挑戰。(記者黃伊奕／攝影)

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)的最新調查顯示，全市有近九成的餐館上月無法全額交租，其中更有三成餐館根本沒有交租；隨著新冠疫情持續反彈，紐約州餐館從周五(13日)起晚10時就須結束堂食，也有市議員呼籲立即停止堂食，餐館業的處境料將更加艱難。

這項調查詢問了全市超過400家餐館、酒吧和夜生活場所，發現10月有88%的業者無力全額交租，其中更有30%的業者完全沒有交租，比9月有所上升；有59%的業者表示房東沒有減免租金，在與房東重新商討租約條款以期減輕負擔的業者中，有83%的業者談判失敗。

市服務業聯盟執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，全市超過2萬4000家餐飲業者已勉力支撐八個月，但目前業內仍有大約15萬人失業，占總員工數的一半；他表示，由於天氣已經轉涼，全市餐館室外營業面臨考驗，目前州府限定紐約市堂食客容量為25%，但隨著疫情反彈加劇，未來可能面臨更多限制。

市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)12日表示，紐約市必須採取更嚴格的措施遏制第二波疫情，減少人們在室內的交流，他呼籲應立刻停止堂食，而且先於公校關閉；他承認，停止堂食將對全市經濟尤其是已經損失慘重的餐館業帶來進一步衝擊，他呼籲聯邦政府出台財務援助措施，幫助小商業者度過嚴冬。

又一次防疫升級，讓餐飲業者苦不堪言，預計又將面臨一次重創。在紐約市擁有多間99號餐廳的林里舉表示，餐館須在晚10時叫停堂食，對餐飲業衝擊很大，除了營業時間導致收入下降，顧客也會產生恐慌心理，更不願意外出用餐，餐飲業難以支撐。

布碌崙(布魯克林)金皇廷大酒樓業主陳善莊指出，隨著疫情反彈，州府不斷採取各種防控措施，折騰得商家難以喘息；他表示，更讓人不滿的，每次疫情變化，餐飲業總是最早被開刀的行業，希望政府能進一步和各界詳談，共同尋找控制疫情方式，也給予餐飲業更多生存機會。

市議員列文呼籲，全市立即停止堂食，遏制疫情擴散。（記者和釗宇／攝影）
市議員列文呼籲，全市立即停止堂食，遏制疫情擴散。（記者和釗宇／攝影）

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