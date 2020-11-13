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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

紐約市7天陽性率若超3% 公校一定關

記者和釗宇／紐約報導
白思豪重申，一旦全市七天平均陽性率突破3%，全市公校將立即關閉。（市長辦公室提供）
白思豪重申，一旦全市七天平均陽性率突破3%，全市公校將立即關閉。（市長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)12日呼籲民眾假日季嚴格防疫，稱未來幾周防疫至關重要；市長白思豪則稱一旦疫情突破臨界點，考慮將全市公校關閉；市府官員表示，目前新增病例絕大多數為家庭傳染，因此全家即時隔離非常重要，市府將向他們發放家中自我檢測套件，48小時可出結果。

紐約市新冠疫情持續反彈，日增病例數居高不下，七天平均新冠檢測陽性率已經升至2.6%，市長白思豪(Bill de Blasio)重申，該數值一旦突破3%，全市公校將立即關閉，但會考慮讓小學保持開放，因新冠病毒在低齡兒童間傳播能力不強，但最終方案並未確定。

州府數據顯示，全州11日新增病例4797例，儘管比前日減少近百例，但仍維持在4月底以來的高位，陽性率升至2.95%，其中紐約市新增病例1662例；而市府數據顯示，全市七天平均日新增病例已經升至870例，自10月29日以後一直高於550例的警戒水平；同時，全市單日檢測陽性率11日為2.3%，低於5%的警戒線，但七天平均陽性率已經連日攀升至2.6%，逼近3%的警戒線。

葛謨敦促民眾認真對待疫情，在假日季應提高防疫警惕，表示未來數周的防疫工作對避免經濟全面停擺十分重要；「我知道大家已經忍耐了很長時間，但是未來幾周非常關鍵，我們需要民眾提高防疫警惕。」

白思豪12日重申，若七天平均陽性率超過3%，就關閉全市公校，並稱市府已經為包括關閉公校在內的各種可能性做好準備；他說，「如果我們看到陽性率突破警戒水平，我們可以立刻行動，第二天就會關閉公校。」

白思豪表示，若公校被迫關閉，市府仍會為關鍵行業員工的子女提供實體教學服務，目前仍在籌畫當中，一旦確定將盡快公布；他還說，市府也會考慮讓小學保持開放，因新冠病毒在低齡兒童間傳播能力不強，但最終方案並未確定。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)對白思豪的表態表示讚賞，他說，若疫情疫情繼續反彈，小範圍疫情將通過學校這種連接節點擴大到更多社區，因此白思豪的決定是正確的；他也表示，目前公校防疫措施完備，仍然安全。

此外，市檢測和追蹤小組隔離部門總監江森(Amanda Johnson)表示，目前新增病例絕大多數為家庭傳染，如果一家人中有一人感染，其他人可能在未來五天內出現症狀，因此即時隔離非常重要；對於住房比較擁擠、無力在家隔離的市民，市府將提供免費酒店房間用來隔離，同時也提供免費的食物和醫療支援，包括提供裝有溫度計、消毒紙巾等防疫裝備的健康包。

此外，為防止疫情進一步擴散，市檢測和追蹤小組還將為所有密切接觸者發放自我檢測裝備，民眾可自行檢測後回寄採樣，48小時內就能出結果；但江森表示，如果還未來得及檢測就已出現新冠症狀，市民應第一時間撥打電話212-COVID19聯繫檢測追蹤小組，市府當晚就可以提供隔離酒店。

葛謨12日呼籲民眾假日季嚴格防疫，稱未來幾周對防疫至關重要。（州長辦公室提供）
葛謨12日呼籲民眾假日季嚴格防疫，稱未來幾周對防疫至關重要。（州長辦公室提供）
白思豪重申，一旦全市七天平均陽性率突破3%，全市公校將立即關閉。（市長辦公室提供...
白思豪重申，一旦全市七天平均陽性率突破3%，全市公校將立即關閉。（市長辦公室提供）
教師聯合工會主席穆格魯支持白思豪的決定。（市長辦公室提供）
教師聯合工會主席穆格魯支持白思豪的決定。（市長辦公室提供）

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