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計程車隊遊行求減免牌照貸款費 斯靜格與業者站在一起

記者金春香╱紐約報導
斯靜格與廣大計程車業者站在一起，支持紐約計程車工人聯盟提出的減免計程車牌照貸款金額計畫。（記者金春香／攝影）
斯靜格與廣大計程車業者站在一起，支持紐約計程車工人聯盟提出的減免計程車牌照貸款金額計畫。（記者金春香／攝影）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)12日在市府前與廣大計程車業者站在一起，表示支持紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)日前提出的減免計程車牌照(Taxi medallions)貸款金額計畫，該計畫要求市府介入，降低計程車業者早年購買牌照的拖欠貸款金額，以緩解業者近年來因市場激烈競爭和疫情雙重打擊下的財務壓力。

計程車工人聯盟執行長狄賽(Bhairavi Desai)表示，疫情期間民眾出行減少，計程車客流量直線下降，司機們深陷財務困境，根本無法償還此前貸款購買的高價計程車牌照，希望市府介入給予司機幫助，否則在紐約已有超過百年歷史的計程車產業，將很可能漸漸消失。

聯盟提出的計程車牌照貸款金額減免計畫，要求貸款方將司機的貸款金額減至20年最高償還12萬5000元，允許業者以當前收入水平償還貸款，月利率不超過4%，也就是每個月還債金額不超過800元；此外，要求市府介入，以拖欠貸款的價格購買牌照，該計畫預估20年內最多花費市府7500萬元，這比州檢察長詹樂霞(Letitia James)今年2月向紐約市政府發出的8億1000萬元的索賠通知數額低很多。

詹樂霞辦公室指出，市計程車暨禮車管理局(TLC)在2004年至2017年間，虛假推高數以萬計的黃色計程車牌照價格，通過拍賣獲利數億元，市府不但參與了針對牌照買家的詐騙行為，而且在內部報告已提出警告的同時，繼續向市場推銷價格虛高的牌照，計程車車主花巨額購買牌照，但近年來在網約車的競爭下，黃色計程車完全難以生存，甚至無法償還高價購買的牌照貸款。

斯靜格表示，幾十年來，很多移民在紐約市通過駕駛計程車實現美國夢，但如今這個以往象徵著繁榮的產業卻出現諸多嚴重財務問題，辦公室認為聯盟提出的計畫提供了詳盡的風險管理方法，且可以減少不必要的訴訟花費，因此他支持該計畫，認為市府應盡力幫助廣大司機。

近年來紐約市發生過多起司機不堪經濟生活重負而自殺身亡事件，其中2018年華裔司機曹耀明因70萬元計程車牌照貸款及房屋貸款而自殺；12日中午上百輛計程在市府前車隊遊行，感謝斯靜格的支持，不少司機也高喊「不能再有自殺了！」

40年前以6萬元價格購入計程車牌照的Ricardo Lopez說，40年來他既要償還牌照貸款，又要養家糊口，而今年疫情打擊下，他幾乎沒有收入，如果市府再不出手相助，他就無法再苦苦支撐，只能放棄了。

2020年紐約市計程車產業收益比去年下降81%，今年9月的計程車乘客數量也比去年同期下降70%。

紐約計程車工人聯盟提出減免計程車牌照貸款金額計畫，上百名司機駕車到市府前遊行支持...
紐約計程車工人聯盟提出減免計程車牌照貸款金額計畫，上百名司機駕車到市府前遊行支持。（記者金春香／攝影）
紐約計程車工人聯盟提出減免計程車牌照貸款金額計畫，上百名司機駕車到市府前遊行支持...
紐約計程車工人聯盟提出減免計程車牌照貸款金額計畫，上百名司機駕車到市府前遊行支持。（記者金春香／攝影）

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