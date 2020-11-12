紐大醫院新冠疫苗試驗 徵志願者

紐約大學朗格尼醫院疫苗中心徵集1000名志願者進行疫苗臨床試驗第三階段。(路透)

參與阿斯特捷利康藥廠(AstraZeneca)新冠疫苗 實驗的紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone)疫苗中心，開始招募1000名18歲至85歲的志願者，參加該疫苗臨床試驗第三階段，也是全球範圍內進行的3萬人試驗的一部分。

朗格尼醫院疫苗中心的此次疫苗試驗由國家衛生研究院(National Institutes of Health)贊助，中心在紐約市 的四個地點和長島 設立辦事處，主要負責招募當地居民。

阿斯特捷利康疫苗試驗的研究人員特別希望招募感染新冠風險較高的慢性病患者、年長者、少數族裔、必要行業員工、一線工作人員和醫務人員。

參加者將接種兩劑疫苗或鹽溶液安慰劑，兩劑相隔一個月；之後，研究人員將對參加者的健康進行兩年的監控；參加者會獲得差旅費和誤工費的無償。

美國藥廠輝瑞公司(Pfizer)本周一傳出疫苗捷報，進行中的第三期臨床試驗顯示抵禦新冠病毒效力高達90%。

朗格尼醫院疫苗中心主任、傳染病和免疫學首席醫生馬利根(Mark Mulligan)說，「我們堅信，必須有多種成功的疫苗，才能為整個國家和全球想要接種該疫苗的人提供足夠的疫苗。」

馬利根表示，他們只招募此前未感染或不知道感染新冠者，很可能有些志願者此前感染了，但並不知道，這也是研究的重要組成部分；聯邦疾病管制中心(CDC)估計多達40％的新冠患者沒有症狀或非常輕微的症狀，且未得到診斷，「我們需要在一些先前感染過的人身上測試疫苗，因為當疫苗獲批並推出時，接種者中肯定有很多以前感染過但自己不知道的民眾。」

馬利根還說，非常需要志願者參與新冠疫苗試驗，以幫助弄清這些疫苗是否具有保護性、安全性和耐受性，「試驗進行至今是鼓舞人心的，但還有很長的路要走。」

有意成為朗格尼醫院疫苗中心志願者的民眾，請至網站nyulmc.org/covidvaccine了解詳情。