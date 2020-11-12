日增病例逼近5000！餐館、酒吧等晚10時關門

葛謨下令，全州所有餐館、酒吧、健身房從13日起晚10時必須關門，所有私人住所的室內外聚會不得超過十人。（州長辦公室提供）

紐約州 新冠疫情 反彈形勢嚴峻，日新增病例已接近5000例，創下4月以來新高；州長葛謨 (Andrew Cuomo)11日下令，全州所有餐館、酒吧、健身房晚10時必須關門，室內外聚會不得超過十人，新規將從13日(周五)晚10時起執行；他表示，若新規依然無法控制疫情，將考慮關閉堂食在內的更嚴格防控措施。

州府數據顯示，全州10日新增病例4820例，創下4月底以來新高，更比前日猛增近千例，檢測陽性率升至2.9%；同時，全州共有新冠住院病人1628例，數量為一個月前的兩倍；此外，州府還將史泰登島西部大部分地區列為預防區(黃區)，該地區過去十天以來的七天平均陽性率超過2.5%。

葛謨表示，疫情追蹤信息顯示，疫情傳播的主要場所是有酒精服務的餐館、健身房，以及私人場所的小範圍室內聚集，如萬聖節派對；他說，如不加以制止，可能造成局部疫情在更大範圍內傳播。

根據新規，從13日晚10時起，全州所有餐館、酒吧、健身房和所有持有酒牌的場所必須在晚10時至早5時期間停止停業，外賣和路邊取餐期間仍可繼續，但禁止外賣酒精飲料；州酒類管理廳未來將公布實施細則。

此外，所有室內外聚集活動須限制在十人以內，但不包括同住的十人以上家庭聚會；他說，此舉也是將紐約州的防疫要求與鄰近的康州、麻州和羅德島州調整一致。

葛謨說，紐約州之所以此前能夠遏制疫情，就是因為能夠搶先採取防控措施，並根據科學靈活調控；如果陽性率不斷上漲，就需要暫停部分經濟活動。

他呼籲地方政府積極執法，同時民眾也需要嚴格自律，紐約州才有機會遏制疫情；葛謨表示，如果上述措施仍不能遏制疫情，將採取更嚴格的防控措施，包括關閉堂食和健身房。

然而，葛謨的防疫新規遭到餐館界和部分民選官員反對；紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，葛謨在宣布新規之前未對餐館界透露任何細節，稱這將讓許多小商業者生存更加困難，他要求州府為餐館業提供更多財務支持。

同時，史泰登島共和黨籍市議員博萊利(Joe Borelli)則表示，他將直接違抗新規，稱他將在家裡舉辦超過超過十人的感恩節派對，「我家住址是公共信息，而且我還會有家人從新澤西過來；孩子需要見他們的祖父母，兄弟姐妹也要一起玩；紐約州的疫情相比全國其他地方仍然較輕，這是反應過度了。」