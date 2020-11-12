紐約市選委會：不在籍選票4%廢票 可更正重算

市選舉委員會的數據顯示，本次大選共有超過71萬選民不在籍投票，其中僅有4%的選票作廢。（美聯社）

紐約市選舉委員會(Board of Elections)日前公布的大選初步統計結果顯示，共有超過71萬選民不在籍投票 ，創下歷史紀錄；其中有4%的選票作廢，但根據紐約州 法律，這些選民仍可更正信息，使選票重新有效。

選舉委員會發言人巴拉斯奎斯(Valerie Velazquez)表示，全市此次被作廢的不在籍選票共有1萬5330張，其中40%是由於技術問題而作廢，其餘60%則是因為重複投票；根據州法律，選舉委員會將通知這些因技術問題而選票作廢的選民，選民可以在收到通知後的五天之內，修改選票信息，使選票重新有效。

受新冠疫情影響，州府允許選民在6月的初選和剛剛結束的大選中申請不在籍投票；但在初選時，因技術問題而作廢的不在籍選票多達8萬4000張，占總數的20%，主要因為選民忘記在宣誓書上簽名。

目前僅有4%的不在籍選票作廢，維權人士表示，這表明選舉委員會的工作有所改進，尤其是重新設計了選票上的宣誓書位置，讓其變得更加醒目。

不過，州參議會多數黨領袖、民主黨籍的吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，紐約市選舉局統計不在籍選票仍然耗時太長，直到10日才開始計票，而大選已經過去整整一周，而有些郡甚至要等下周才開始統計；根據紐約州法律，所有計票須在11月28日前完成。

吉納瑞斯表示，如果紐約州是搖擺州，這種龜速計票將成為全國醜聞；他此前提案，擬允許選舉委員會自大選日起就開始統計不在籍選票，包括佛州 在內的多個州已經有此規定；「這樣就不會給拖延計票留下更多藉口，不會再發生人們早已投完票，但卻要等待數周才有結果；如果佛州都能這樣做，我們也能。」