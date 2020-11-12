我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

紐約市選委會：不在籍選票4%廢票 可更正重算

記者和釗宇╱紐約報導
市選舉委員會的數據顯示，本次大選共有超過71萬選民不在籍投票，其中僅有4%的選票作廢。（美聯社）
市選舉委員會的數據顯示，本次大選共有超過71萬選民不在籍投票，其中僅有4%的選票作廢。（美聯社）

紐約市選舉委員會(Board of Elections)日前公布的大選初步統計結果顯示，共有超過71萬選民不在籍投票，創下歷史紀錄；其中有4%的選票作廢，但根據紐約州法律，這些選民仍可更正信息，使選票重新有效。

選舉委員會發言人巴拉斯奎斯(Valerie Velazquez)表示，全市此次被作廢的不在籍選票共有1萬5330張，其中40%是由於技術問題而作廢，其餘60%則是因為重複投票；根據州法律，選舉委員會將通知這些因技術問題而選票作廢的選民，選民可以在收到通知後的五天之內，修改選票信息，使選票重新有效。

受新冠疫情影響，州府允許選民在6月的初選和剛剛結束的大選中申請不在籍投票；但在初選時，因技術問題而作廢的不在籍選票多達8萬4000張，占總數的20%，主要因為選民忘記在宣誓書上簽名。

目前僅有4%的不在籍選票作廢，維權人士表示，這表明選舉委員會的工作有所改進，尤其是重新設計了選票上的宣誓書位置，讓其變得更加醒目。

不過，州參議會多數黨領袖、民主黨籍的吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，紐約市選舉局統計不在籍選票仍然耗時太長，直到10日才開始計票，而大選已經過去整整一周，而有些郡甚至要等下周才開始統計；根據紐約州法律，所有計票須在11月28日前完成。

吉納瑞斯表示，如果紐約州是搖擺州，這種龜速計票將成為全國醜聞；他此前提案，擬允許選舉委員會自大選日起就開始統計不在籍選票，包括佛州在內的多個州已經有此規定；「這樣就不會給拖延計票留下更多藉口，不會再發生人們早已投完票，但卻要等待數周才有結果；如果佛州都能這樣做，我們也能。」

編輯推薦

紐約州 投票 佛州

上一則

囚滿為患 紐約市府關閉2監獄計畫法官叫停

下一則

退伍軍人節改線上 華裔老兵仍堅持到忠烈坊獻花

延伸閱讀

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
紐約市教育局呼籲學生回校上課 華裔家長：仍不安心

紐約市教育局呼籲學生回校上課 華裔家長：仍不安心
紐約市統計不在籍選票 選委會:4%為廢票 但可更正重算

紐約市統計不在籍選票 選委會:4%為廢票 但可更正重算
全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線

全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線
紐約市警爆退休潮 今年前9月人數比去年整年多25%

紐約市警爆退休潮 今年前9月人數比去年整年多25%

熱門新聞

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:20
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席