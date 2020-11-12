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擔心污染海洋 環團：一次性口罩無法回收 別亂丟

記者朱蕾╱紐約報導
楊光彬(左)和黃正杰(右)感謝大紐約地區台灣僑團在疫情期間積極幫助社區以及持續支持台灣參與世界衛生大會。(視頻截圖)
楊光彬(左)和黃正杰(右)感謝大紐約地區台灣僑團在疫情期間積極幫助社區以及持續支持台灣參與世界衛生大會。(視頻截圖)

紐約區僑界急難救助協會11日舉行新冠疫情講座，美華環境保護協會董事長張彰華表示，疫情導致全球的口罩使用量劇增，口罩的不當丟棄加重了海洋污染，呼籲民眾不要亂丟口罩。

講座主講人張彰華表示，每年有800萬噸的塑料垃圾進入海洋，海洋現在最大的問題是微小(小於五毫米)塑膠廢物，這些微型塑膠廢物進入海洋中的生物體內，在隨著人類食用海鮮後，進入人體，這些不能被身體消化的塑膠廢物會產生負面影響。

張彰華說，口罩是疫情期間最重要的防護用品，消耗量非常大，且大多是一次性，口罩含有塑料，在醫院裡，口罩屬於醫療廢棄物，會特別處理，但普通民眾用完的口罩目前沒有特別處理，但絕不能放入可回收垃圾桶，應扔在廢棄物垃圾桶，由衛生部門收走處理。

慈濟美國東北區醫療幹事、醫生楊廉主講疫情後的生活，他表示，「疫情期間，我去過醫院、病房，接觸過新冠病人，也乘坐過公共交通，但並沒有感染新冠；只要做好防護，感染的可能性很小。」他提醒，在必須與他人近距離接觸時，一定要戴好口罩，合理飲食和運動也很重要。

參加講座的駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬和紐約華僑文教服務中心主任黃正杰，感謝大紐約地區台灣僑團在疫情期間積極幫助社區，以及持續支持台灣參與世界衛生大會(WHA)。

楊光彬表示，台灣不僅成功抗疫，還積極援助其他國家，「雖然台灣今年仍未被邀請參加世界衛生大會，但國際上支持台灣的力量越來越強勁」；他指出，僑界多年來對台灣外交工作上的支持讓他非常感動，此次大紐約地區21個僑團聯合聲明支持台灣參與WHA，讓台灣在世界上的能見度越來越高，台灣會繼續為全球防疫做貢獻。

紐約街頭常可看見隨地亂丟的一次性口罩。(本報資料照)
紐約街頭常可看見隨地亂丟的一次性口罩。(本報資料照)

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