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退伍軍人節改線上 華裔老兵仍堅持到忠烈坊獻花

記者顏嘉瑩╱紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會11日多位退伍軍人，在細雨中堅持依照慣例到且林士果的華裔軍人忠烈坊前獻花致意，儀式小而隆重。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會11日多位退伍軍人，在細雨中堅持依照慣例到且林士果的華裔軍人忠烈坊前獻花致意，儀式小而隆重。(記者顏嘉瑩/攝影)

11日是退伍軍人節(Veterans Day)，今年在新冠疫情影響下，紐約市最大規模的曼哈頓第五大道的遊行改為線上舉行，全市各社區自行小規模舉辦紀念儀式；紐約華裔美國退伍軍人會當天十多名華裔退伍軍人成員，在雨中仍依慣例，到華埠且林士果(Chatham Square)的華裔軍人忠烈坊前獻花致意，向百餘年來美國貢獻的華裔軍人致意。

每年的退伍軍人節紐約市都會舉辦大小遊行，紀念軍人的服務，向現役軍人致敬，規模宏大，往年都有數萬名退伍和現役軍人參加，數十萬民眾共襄盛舉，表達對為國貢獻的軍人的感謝和致敬。

今年因應疫情，在曼哈頓第五大道舉辦的遊行改為在線上舉行；但紐約華裔美國退伍軍人會仍堅持在細雨中，沿著往年的遊行路線，從堅尼路(Canal St.)與勿街(Mott St.)交口，一路走到華裔軍人忠烈坊，獻上花圈致敬。

該會主席朱超然表示，疫情讓人們無法像往常一樣聚集共同紀念這個日子，雖然今年的參與人數減少，但對於為國奉獻的軍人們，大眾仍應心存感激，因為他們保衛國家、維護自由。

前任主席黃建中也分享，很開心看到現在有愈來愈多華人從軍；他說，自己原本就很憧憬想成為海軍，1973年時因越戰，他毅然決然入伍，「當時入伍的華人很少，一艘船上300多個人，只有我一個華人」；黃建中後從軍十多年，又加入後備役，軍旅生涯已25年，為此相當自豪和驕傲。

黃建中說，從軍的意義在於能夠盡自己的一份力、保衛國家，而退伍軍人節正是提醒大眾，自由來之不易；過去有許多人因此而犧牲，即便疫情持續肆虐之下，無法舉辦活動，但仍應該將這個日子永懷在心。

當天與會者還包括紐約華裔美國退伍軍人會副主席陳煥寧、糾察鄧燦業、婦女部李梅蕙儀和陳Karen、子弟部梅興和李國揚等人。

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