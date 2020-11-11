全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線

紐約州10日新增新冠確診逼近4000例，圖為當日在曼哈頓的一個工地，建築工人在排隊量體溫。(路透)

紐約州新冠疫情 持續反彈，全州日新增病例10日已逼近4000例，檢測陽性率也反彈至3%以上；同時，紐約市 的陽性率也連日攀升，七天平均日新增病例數已經連續11天超出550例的警戒水平；市長白思豪(Bill de Blasio)再次呼籲市民，假日季避免非必要旅行及聚餐，並表示若全市七天平均陽性率超過3%，全市公校 將被迫再次關閉。

州府數據顯示，全州9日共檢測超過12萬8000次，共3965人呈陽性，陽性率為3%，創下5月26日以來新高；全州9日新增32例死亡，死亡總人數突破2萬6000人；其中紐約市1208人呈陽性，陽性率已達2.4%。

按照紐約市府的統計，全市七天平均單日新增新冠病例數9日為795例，已經連續11天超過550例的警戒水平，同時全市單日檢測陽性率和七天平均值分別為2.88%和2.31%，而警戒水平分別是5%和3%。

對此，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，秋冬季節疫情捲土重來在意料之中，不過紐約州目前的陽性率仍然較低，排在全美倒數第三；葛謨說，很多民眾防疫疲勞，開始疏於遵守防疫規定，導致疫情擴散，他呼籲民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離，同時敦促地方政府防疫執法。

白思豪重申，儘管疫情反彈令人擔憂，紐約市仍有機會扭轉局面，避免第二波疫情；他敦促市民嚴格遵守防疫要求，假日季避免非必要旅行和親友聚餐；市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)表示，目前有10%的新增病例來自外州輸入，另有5%到10%與室内聚集有關，有高達50%的新增病例無法溯源，令人擔憂。

白思豪表示，若全市七天平均陽性率超過3%，全市公校就將關閉；不過，他仍呼籲選擇完全線上教學的公校學生和家長轉回混合教學，稱公校目前未發生疫情反彈，市府對公校人員的隨機檢測陽性率僅為0.16%；選擇轉回混合教學的截止日期為本周日(15日)。

白思豪說，若疫情繼續惡化，預計將採取更嚴厲的防疫措施，但決定權在州府；目前史泰登島出現疫情反彈，部分社區的七天平均陽性率已經高達6.57%，衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，史泰登島的疫情反彈與之前布魯克林和皇后區不同，並未大範圍擴散，因此不需要採取更嚴格的防控措施。