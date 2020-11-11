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紐約市警爆退休潮 今年前9月人數比去年整年多25%

記者張晨╱紐約報導
紐約市警至今申請退休人數已比2019年整年超出25%。(記者張晨/攝影)
紐約市警至今申請退休人數已比2019年整年超出25%。(記者張晨/攝影)

根據紐約市獨立預算辦公室(New York City Independent Budget Office，簡稱IBO)10日發表報告顯示，持續的士氣低落和對領導力缺失的抱怨，今年至今市警退休的人數已經超過了去年的總數。

報告顯示，截止10月的第一周，全市已經有2400多名警員提交了退休申請，今年前9個月的退休人數比2019年全年約2000人的退休人數增加了25%；而由於新冠疫情的影響，市警招募新警也大大放緩，同比去年，市警如今已減少了約2700名制服警員。

一些警員擔憂社會上反警情緒的持續，而另一些警員則表示有來自上司的壓力，要求達到逮捕名額；「過去幾年，你可以把這歸咎於市長白思豪和市警的領導層，因為領導層經常因政治原因而更換。」一名警員說。

民選官員和抗議者對警方的預算、紀律、對待示威的執法方式等也持續提出質疑和不信任；「我不喜歡市警的發展方向。」一位即將退休的警員表示，市府領導層對警務的不支持，警方就難以做好工作。

市府在新財年預算中，把市警的預算縮減了10億元；市警需削減或重新分配約8億元的預算，削減加班費，並將市警的校園安全部門(Division of School Safety)重新移交給教育局。

紐約州和市在全美的反警浪潮下， 也通過了多個限制警權的改革，其中包括禁止警員使用鎖喉，這引起了警察工會的強烈反對。

探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，新法導致警察無法有效逮捕有暴力傾向的人，保衛這座城市已經成為一項不可能完成的任務。

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