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醞釀漲價！MTA哭窮 寄望白登勝選後金援

記者朱蕾╱紐約報導
MTA面臨經費短缺，若得不到聯邦政府120億元紓困金，擬縮減40%服務量，對目前工作日通勤滿載的現象恐雪上加霜。(記者王彩鸝/攝影)
MTA面臨經費短缺，若得不到聯邦政府120億元紓困金，擬縮減40%服務量，對目前工作日通勤滿載的現象恐雪上加霜。(記者王彩鸝/攝影)

大都會運輸署(MTA)因新冠疫情遭遇嚴重的資金短缺，下周召開的董事會會議將決定是否削減40％的公共交通服務和票價上漲一元；不過隨著白登(Joe Biden)贏得總統大選，MTA表示對未來能夠從聯邦得到更多金援抱更大希望。

白登競選時承諾，為超過10萬居民的城市提供零排放交通選擇，聯邦政府將會支持；支持的項目包括輕軌、改善現有系統以及創建單車和行人基礎設施。

由於新冠疫情造成的嚴重收入損失，MTA處於緊要關頭，已提請聯邦政府提供120億元緊急補助，但目前還沒有跡象顯示國會將通過另一輪紓困方案，MTA將不得不削減40%的地鐵和公車服務，並恐裁員。

大都會運輸署認為，白登上任總統後，陷入困境的幾個大項目可以恢復並發展，包括地鐵向曼哈頓第二大道上城更遠擴展、建造新隧道、修復哈德遜河已有100年歷史的隧道等。

MTA主席費伊(Patrick Foye)日前表示，「前副總統白登曾是美國鐵路(Amtrak)的通勤者，在他整個職業生涯中，一直是公共交通的支持者，我相信他對包括紐約市在內的公共交通和大眾運輸的重要性會有不同看法。」

MTA發言人柯林斯(Abbey Collins)表示，「我們希望新一屆政府能夠處理這些對國家至關重要的優先事項，並採取緊急行動，從而避免任何人都不想看到的嚴重削減。」

雖然相比於現任總統川普，白登被認為對紐約和新澤西州更為友好，且這兩個州都是民主黨人擔任州長，但交通運輸專家也指出，白登目前的基礎設施計畫無法解決當前地鐵和通勤火車面臨的嚴峻形勢；也有專家認為，疫情給全國都帶來重創，很多城市和地區需要聯邦救濟，很難保證MTA得到所需的資助。

MTA面臨經費短缺，對白登上任總統後得到聯邦支持抱有希望。(本報檔案照)
MTA面臨經費短缺，對白登上任總統後得到聯邦支持抱有希望。(本報檔案照)

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