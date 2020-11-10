白登勝選 紐約商家安心拆除門前木板

白登勝選，紐約商家拆除門前木板。(記者張晨/攝影)

7日總統大選結果出爐後的幾日內，紐約市 的遊行 示威活動均趨於和平，而從10日開始，不少曼哈頓中城商家開始拆除此前安裝的木板，相信白登 的勝選暫時穩定住了紐約的局面。

從11月初開始，曼哈頓下城蘇荷區的各家精品店，中城的梅西百貨總店以及第五大道的百貨商店等均在普選日前安裝了木板以防止可能發生的暴亂。

導致這一現象的主因為此前明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡引發的數日密集示威活動，演變成夜間暴徒趁火打劫，商家紛紛封店自保的景象。

5月下旬至6月上旬，幾乎每晚都有專門到奢侈品店打砸搶燒的暴徒，當時紐約市的宵禁政策也不足以阻止暴徒洗劫店鋪的惡行。

在等待選舉結果的幾天內，全國範圍內出現了各種暴力示威活動，但距離白登勝選出爐已經過去了幾天，紐約全市發生的遊行示威活動均為趨於和平。

而商家也因民主黨可能領導下一任聯邦政府而暫時鬆了一口氣，不少商家已經開始拆除門前的木板恢復正常營業，其中包括珠寶商梵珮(Wempe)和唐龍(Tourneau)。

許多人認為，真正的恐懼是白登的失敗，川普此前曾警告說，如果白登的極左支持者不能「隨心所欲」，他們就威脅要進行搶劫和暴亂。