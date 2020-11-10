移民組織籲白登兌現承諾 將保護移民列為施政優先

紐約移民聯盟呼籲白登上台後勿忘對移民社區的承諾。(記者張晨／攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)9日在曼哈頓下城集會，呼籲白登就任總統後，將保護移民、改革現行不合理的移民政策作為新一屆聯邦政府的執政優先考量；市長白思豪(Bill de Blasio)當日也在少數族裔媒體座談會上表示，對白登上台後扭轉川普 政府的反移民政策很樂觀，並認為這對擁有龐大移民社區的紐約市 會是重大利好。

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紐約移民聯盟共同執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，大選期間，紐約市及全美各地移民社區積極動員，為民主黨總統候選人白登助選拉票，對他們上台後一掃聯邦近四年來的反移民氛圍抱有希望；如今白登勝選，移民社區立下汗馬功勞，他此前承諾為數以千萬計的無證客成為美國人鋪路，終結川普針對穆斯林國家的旅行禁令，恢復難民名額等政見，移民社區將督促新政府牢記並兌現承諾。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則表示，疫情爆發後，紐約州有超過200萬名移民堅守在抗疫一線奮戰，占前線人員的33%，在紐約市移民員工更占到一線人員的一半以上，他們都在盡己所能保證大家的安全與健康。

市議會移民委員會主席萬齊家(Carlos Menchaca)表示，下屆聯邦政府必須了解，消除川普政府對移民社區的傷害遠遠不夠，還必須更積極地思考用更多方式，改進美國的移民政策。

他表示，紐約的移民社區在過去四年經歷了黑暗時期，不少移民家庭 破碎；新一屆政府應積極推動移民政策的改革，以確保更多做出貢獻的移民者權益。

市長白思豪9日在少數族裔媒體座談會上也表示，預計白登上台後將扭轉川普的反移民政策。

他說，川普上台以來的反移民政策，給全市移民社區造成巨大傷害；他非常有信心白登上台以後，將扭轉川普對移民的歧視政策，尤其是針對穆斯林社區的歧視；「我很確定他將尊重移民，他理解美國的偉大是基於移民精神，是基於希望而非恐懼；而且印度裔、牙買加裔的賀錦麗也當選副總統，這也是移民價值的勝利，顯示出選民對川普反移民政策的反感。」

他說，紐約市目前面臨的頭等威脅就是疫情反彈，必須馬上遏制第二波疫情發生，而白登上台對紐約市防疫有重大利好。

白思豪表示，抗擊疫情對以移民為主的紐約市小商業者來說至關重要，紐約市曾在春天成功遏制疫情，許多小商業者得以重開；白登已明確表示，上任後將把防疫作為第一要務，由聯邦政府承擔起防疫責任，在科學的指導下防疫，預計還將推動實施全美口罩令，這將與川普政府有很大的不同，讓地方政府有信心取得防疫勝利。