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第二波疫情近在咫尺 「紐約經濟恐再停擺」

記者和釗宇／紐約報導
白思豪說，全市必須抓緊目前的短暫窗口期遏制疫情傳播，否則全市將回到春季第一波疫情時的大範圍經濟停擺。（美聯社）
白思豪說，全市必須抓緊目前的短暫窗口期遏制疫情傳播，否則全市將回到春季第一波疫情時的大範圍經濟停擺。（美聯社）

紐約市新冠肺炎病例數近日激增，病毒檢測陽性率節節升高；市長白思豪(Bill de Blasio)9日表示，目前全市各社區已經出現社區傳播和家庭傳染，距離第二波疫情爆發已經非常接近，全市必須抓緊目前的短暫空窗期，遏制疫情傳播，否則全市將回到春季第一波疫情時的大範圍經濟停擺。

市府數據顯示，全市七天平均內新增病例8日高達779例，已經連續九天超過550例的警戒水平，全市檢測陽性率7日為2.36%，七天平均檢測陽性率已連日升至2.21%，逼近3%的警戒線；全市8日新增疑似新冠住院人數71人，雖然遠低於200人的警戒線，但白思豪表示，隨著病例數激增，預計未來住院人數也將飆升。

白思豪表示，全市各社區已經出現過去半年來都未出現的社區感染和家庭傳播，市衛生局從即日起將向社會更新全市各郵遞區號的每周檢測數據，方便民眾查詢；地圖顯示，在10月31日至11月6日當周，涵蓋法拉盛社區的11354、11355的陽性率分別為1.37%和2.29%，曼哈頓華埠和下東城的10002陽性率為1.58%，布魯克林日落公園的陽性率為1.82%。

白思豪說，本次疫情反彈並非特定聚集性事件引起，這樣的大規模社區感染也正在全美發生；衛生局長喬克西表示，疫情反彈主要是由於氣溫降低導致空氣乾燥，更有利於病毒傳播，同時人們室內活動增加，若不戴口罩，傳染風險極大；市檢測和追蹤小組總監朗恩則表示，目前全市有10%的新增病例為外州輸入，5%為聚集事件導致的群體感染，絕大部分社區感染。

白思豪表示，如果全市日新增新冠住院人數超過200人，同時七天平均陽性率超過3%，就可以斷定進入第二波疫情，可能面臨如今春一般的通過經濟停擺來防控疫情，最後的決定將由州府做出。

他說，現在是遏制疫情傳播疫情的最後窗口期，「我們現在非常危險，第二波疫情已經近在咫尺，如果防控失敗，就將再次經濟停擺、關閉學校，這是我們最後的機會了，如果不行動起來，這將很快成為現實。」

白思豪和喬克西呼籲民眾避免室內聚集活動，在室內活動一定要帶上口罩；同時，感恩節假期即將來臨，白思豪再次呼籲民眾遵守防疫原則，避免非必要旅行和派對活動，宗教活動也應盡量線上或室外舉行；若必須旅行，回來須遵守隔離或檢測要求。

白思豪說，全市必須抓緊目前的短暫窗口期遏制疫情傳播，否則全市將回到春季第一波疫情...
白思豪說，全市必須抓緊目前的短暫窗口期遏制疫情傳播，否則全市將回到春季第一波疫情時的大範圍經濟停擺。（美聯社）
白思豪表示，目前全市各社區已經出現社區傳播和家庭傳染，距離第二波疫情爆發已經非常...
白思豪表示，目前全市各社區已經出現社區傳播和家庭傳染，距離第二波疫情爆發已經非常接近。（市長辦公室提供）

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