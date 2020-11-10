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間諜案藏警昂旺不認罪被禁保釋 明年再審

記者黃伊奕／紐約報導
被指控非法充當中國政府代理人的藏警昂旺。(本報檔案照)
被指控非法充當中國政府代理人的藏警昂旺。(本報檔案照)

被指控非法充當中國政府代理人、監控藏人社區的前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)於9日再次出庭，檢辯雙方再次就證據交換前進行短時間討論後，法官宣布2021年1月6日再開庭審理。

9日昂旺一案因疫情再次通過視頻完成庭審，因案件仍處於證據交換前期討論階段，當日檢辯雙方在進行了約幾分鐘意見交換後，法官宣布案件將在2021年1月6日繼續以視頻審訊方式審理。

上月末，昂旺在接受審訊時對聯邦起訴他的四項控罪均表示不認罪，他在被捕後一直被關押在布碌崙大都會拘留所，此前其九名親友表示願意以100萬元資產抵押作為保釋金，希望法庭能暫時將昂旺釋放、在庭外候審，但是在檢方極力反對下，法官也認為沒有證據可確保昂旺返回法庭接受審訊，最終拒絕交保候審的申請。

33歲的昂旺，自2014年以來與紐約中領館多名官員一直保持聯繫，其中一名官員隸屬於中共中央統戰部下屬的「中國西藏文化保護與發展協會」。

檢方提交的證據指出，昂旺曾多次向中國官員提供在美藏人信息，包括在各州競選公職的藏裔美國人，提議中領館官員與其接觸、發展關係；他多次出席紐約藏族社區的活動和會議，再向中領館官員報告；還主動提出通過他在紐約市警系統的權限，協助中領館官員工作，並邀請中領館官員出席市警活動；此外檢方還發現他以欺詐方式獲得綠卡及公民身分。

紐約東區聯邦檢察官對其控以非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名。

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