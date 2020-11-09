我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

美確診破千萬非最糟？白登：恐還有20萬人喪生

紐約移民聯盟呼籲白登優先考慮移民改革

記者張晨 / 紐約報導
紐約移民聯盟下東城呼籲下任民主黨政府移民政策改革。(記者張晨／攝影)
紐約移民聯盟下東城呼籲下任民主黨政府移民政策改革。(記者張晨／攝影)

影音來源：記者張晨

隨著白登在總統大選中的勝利，紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)及數十名少數族裔一起於9日在曼哈頓下城召開記者會呼籲其上台後有限考慮移民政策改革。

該組織副主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，白登曾承諾將為1100萬名沒有綠卡的移民成為美國人鋪路，此外他也會終結川普對13個穆斯林為主及非洲國家的旅行禁令，並廢除綠卡申請的財富條件，恢復每年接受12萬5000名難民申請；美國當前受理難民的人數為新低的1萬8000人，許多申請庇護者必須在墨西哥境內等待移民聽證。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，疫情爆發後，紐約州有超過200萬名移民堅守在一線奮戰，占前線人員的33%，在紐約市移民員工更占到一線人員的一半以上，他們都在盡己所能保證大家的安全與健康。

「移民和少數族裔在紐約州的投票中獲得了空前的勝利，白登及其副總統搭檔賀錦麗(Kamala Harris)也因此打破了民主黨在總票數上的領先紀錄。」威廉姆斯說，而這些川普口中的「無證客」以及被高牆擋在外面的人最終都成為了「請他出局的投票者」。

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)也表示，下任民主黨政府必須了解，解除傷害並不夠，必須更積極地利用每樣工具，重新思考如何精進這個體制。

「許多人少數族裔都是第一次投票，因為他們相信移民是對紐約、對這個國家有利的支持。」他表示，紐約在過去四年經歷了「深入髮絲的」黑暗時期，整個移民系統讓許多人淪為廉價勞動力，甚至妻離子散；所以上至總統，下至州、市長及立法者都應積極推動移民政策的改革，以確保更多為紐約做出貢獻的移民者利益。

編輯推薦

移民 紐約州 投票

上一則

輝瑞疫苗報佳音 葛謨呼籲白登接手疫苗分發工作

下一則

華埠舉辦「室外補習」項目 提供學童室外免費功課輔導

延伸閱讀

新總統上任 移民政策要變天？

新總統上任 移民政策要變天？
白登上台 華人盼移民經濟升溫、租屋順暢

白登上台 華人盼移民經濟升溫、租屋順暢
申請綠卡是否補稅單 看移民官要求

申請綠卡是否補稅單 看移民官要求
紐約市警指揮官 發表歧視言論被解職

紐約市警指揮官 發表歧視言論被解職

這次大選影響全世界 紐約民代籲積極提前投票

這次大選影響全世界 紐約民代籲積極提前投票
維州費郡逾80%教師對實體課沒信心 公校延長教師返校日

維州費郡逾80%教師對實體課沒信心 公校延長教師返校日

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
紐約州長葛謨認為，在白登宣誓就任前疫情將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩個月。取自joebiden.com

疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

2020-11-08 13:25
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋

川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋
川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選

川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選