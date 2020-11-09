紐約移民聯盟呼籲白登優先考慮移民改革

紐約移民聯盟下東城呼籲下任民主黨政府移民政策改革。(記者張晨／攝影)

影音來源：記者張晨

隨著白登在總統大選中的勝利，紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)及數十名少數族裔一起於9日在曼哈頓下城召開記者會呼籲其上台後有限考慮移民政策改革。

該組織副主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，白登曾承諾將為1100萬名沒有綠卡的移民成為美國人鋪路，此外他也會終結川普對13個穆斯林為主及非洲國家的旅行禁令，並廢除綠卡申請的財富條件，恢復每年接受12萬5000名難民申請；美國當前受理難民的人數為新低的1萬8000人，許多申請庇護者必須在墨西哥境內等待移民聽證。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，疫情爆發後，紐約州 有超過200萬名移民堅守在一線奮戰，占前線人員的33%，在紐約市移民員工更占到一線人員的一半以上，他們都在盡己所能保證大家的安全與健康。

「移民和少數族裔在紐約州的投票 中獲得了空前的勝利，白登及其副總統搭檔賀錦麗(Kamala Harris)也因此打破了民主黨在總票數上的領先紀錄。」威廉姆斯說，而這些川普口中的「無證客」以及被高牆擋在外面的人最終都成為了「請他出局的投票者」。

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)也表示，下任民主黨政府必須了解，解除傷害並不夠，必須更積極地利用每樣工具，重新思考如何精進這個體制。

「許多人少數族裔都是第一次投票，因為他們相信移民是對紐約、對這個國家有利的支持。」他表示，紐約在過去四年經歷了「深入髮絲的」黑暗時期，整個移民系統讓許多人淪為廉價勞動力，甚至妻離子散；所以上至總統，下至州、市長及立法者都應積極推動移民政策的改革，以確保更多為紐約做出貢獻的移民者利益。