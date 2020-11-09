戴口罩+勤洗手 紐約州流感患者大減

數據顯示，紐約市截至10月31日當周僅有27人確診流感，全州總共只有88人確診，遠低於去年同期數值。（美聯社）

新冠疫情 仍在肆虐，紐約州近來疫情抬頭，日新增病例和死亡病例不斷創下半年來新高，但疫情下民眾戴口罩等防疫意識提高及流感疫苗 接種率提高，今年流感確診人數比往年大幅下降；州府數據顯示，紐約市 截至10月31日當周，僅有27人確診流感，全州總共只有88人確診，遠低於去年同期數值。

州府數據顯示，全州今年流感季迄今只有282個病例，10月31日當周共新增88個病例，儘管比前一周增加42%，但遠低於去年同期的186例；紐約市當周僅增加27例，其中曼哈頓一例、布朗士區兩例、皇后區六例、布魯克林15例、史泰登島三例；不過，流感季尚未到高峰期，往年高峰期全州流感病例每周新增超1萬7000例，紐約市也超過6000例。

市衛生局表示，今年流感病例大幅減少與疫苗接種率提高有關；數據顯示，從今年7月1日至10月24日，年滿及超過19歲的成年人接受疫苗接種數量與去年同期相比增長了37%，增長人數為18萬9017人；6月齡至18歲的兒童接種疫苗人數增長了27%，增長人數為10萬5881人；今年有超過121萬名的紐約民眾接種了流感疫苗，19歲以上成年人接種疫苗數量，從去年的51萬7676人增至今年的70萬6693人。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)表示，今年流感病例數下降也與市民為應對疫情養成的防疫習慣有關，例如戴口罩、保持社交距離。

紐約市本季展開了預防流感宣傳活動，目的是促使更多紐約市民接種流感疫苗；所有年齡超過6個月的紐約民眾都應該接種季節性流感疫苗，而對於50歲及以上的成年人、孕婦、6個月至5歲的兒童以及有基礎病的人士而言，接種疫苗尤其重要。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，今年的流感疫苗可能是市民接種的最重要疫苗，呼籲尚未接種的民眾盡快接種。