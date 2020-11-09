長島鐵路防疫新技術 測試不理想

長島鐵路正在測試各種技術，以對抗新冠病毒在車廂內傳播。（本報檔案照）

為確保民眾有安全的乘車環境，長島鐵路 (LIRR)正在測試多種技術，以對抗新冠病毒在車廂內傳播，但目前採用的兩項技術早期測試效果不理想；當局表示正進行更多測試，持樂觀態度。

大都會 運輸署(MTA )表示，一種消毒劑的製造商承諾只需一次即可持續數周殺死表面上的病毒，但測試後發現，一天就失去了效果；另一項技術是使用紫外線燈在火車上消滅病毒，試驗後證明要比讓工作人員用噴霧器和消毒濕巾對車廂消毒的做法更加昂貴和耗時。

MTA今年5月宣布啟動打擊新冠病毒試驗計畫，測試來自多家公司的多種消毒產品，這些產品都聲稱每30至90天使用一次即可。MTA表示，美國環境保護署領導北卡州一家實驗室進行測試工作，測試顯示，抗菌消毒劑沒有像廣告中所說的那樣起作用，在某些情況下，一天後就失效。MTA估計已花費約75萬元用於測試抗菌消毒劑。

另一項測試是使用紫外線殺死火車和公車的病毒，MTA曾希望該技術比安排員工對火車消毒的成本更低，且可保護員工免受病毒感染；但MTA表示，這項技術也沒達到預期，部分原因是運營方面的障礙，該機構曾希望使用紫外線燈消毒的耗時約為15分鐘，但測試後發現要花更長時間。

儘管初步試驗不理想，長島鐵路官員仍對正在測試的其他技術持樂觀態度，包括火車上的全新空氣淨化技術，能夠殺死超過99.99%的空氣傳播病毒和細菌。

MTA首席創新官道德(Mark Dowd)表示，「並非所有事情都能很順利，但如果不嘗試，就永遠不會知道，MTA和多方合作努力為乘客提供安全的乘車環境，目前每天至少對火車進行一次消毒。我們注重效率，且正在盡力降低成本。」

大都會運輸署正在研究其他高科技和低端技術解決方案，已與其他公共交通機構合作開展「新冠挑戰」(COVID Challenge)，參與組織提交關於如何在疫情期間保護乘客的方法，上月選出八家公司的技術方案並展開測試。