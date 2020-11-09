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紐約州確診連3天超3000例 葛謨：嚴冬更惡化

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州日新增病例數已連續三天超過3000例，為半年以來首次。(美聯社)
紐約州日新增病例數已連續三天超過3000例，為半年以來首次。(美聯社)

新冠疫情在全美繼續惡化，紐約州日新增病例數已連續三天超過3000例，為六個月來首次；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8日提醒，冬季將至，疫情將繼續肆虐，未來兩個月恐將漫長而糟糕，但指出白登當選下任總統，防疫政治壓力將消失，他對新總統上任後疫情防控表達樂觀。

州府數據顯示，全州7日檢測超過14萬5000次，共有3428人呈陽性，日新增病例數已經連續三天超過3000人，陽性率為2.35%；其中，聚集防疫區的陽性率3.72%，其他地區陽性率為2.23%；紐約市新增1391例，布魯克林紅區和皇后區黃區的陽性率都比前日有所反彈，分別升至5.39%和3.73%；值得注意的是，7日聚集防疫區外的新增病例數為2993例，已遠超聚集防疫區新增的435例，可能說明疫情已大面積蔓延。

葛謨8日接受ABC電視台訪談時表示，新冠疫情在未來兩個月將非常糟糕；目前全美乃至全球的新冠疫情確診數字飆升，「疫情自從秋季氣溫下降之後就開始反彈，我們將度過漫長的兩個月；而且如果川普政府公布了有疏漏的疫苗接種計畫，將會導致白登上台後很難扭轉局面」。

不過他表示，隨著川普敗選，防疫的基調將發生變化，「你將看到許多州長會改變防疫的態度，我認為拒絕承認疫情的政治壓力已經消失了，未來科學家表達觀點將不會再有顧忌；染疫人數將繼續增長，美國民眾終將意識到這件事有多嚴重」。

葛謨說，「川普之前盡他所能分裂美國，而白登與他截然相反，他將幫助美國找到共識，這是積極的舉措，他將竭盡所能做到這一點」。

他還說，如果不是幾個搖擺州計票拖得太久，白登在這場選舉中本應是「大勝」，「如果所有選票在選舉日當夜開出，白登應該是壓倒性優勢，這將成為頭版頭條；白登現在普選票領先川普400多萬張，而且川普之前指望依靠軍隊投票翻盤也沒能實現」。

目前，白登已獲得超過7500萬張選票，而川普也獲得至少7000萬張；葛謨呼籲共和黨盡快承認白登勝選，不要再企圖通過訴訟挑戰選舉結果，「這是個錯誤，這正是我們透過選舉結果要拒絕的分裂行為，這時候你還要透過訴訟讓民眾對憲法的信任進一步惡化嗎？不要再加深敵意，停止爭鬥，我們要解決實際的問題，應該攜起手來共同前進」。

紐約州長葛謨預計，在白登宣誓就任之前新冠病毒將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩...
紐約州長葛謨預計，在白登宣誓就任之前新冠病毒將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩個月。(州長辦公室提供)
紐約州日新增病例數已經連續三天超過3000例，為半年以來首次。(美聯社)
紐約州日新增病例數已經連續三天超過3000例，為半年以來首次。(美聯社)

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