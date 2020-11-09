我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

憂報復記者 市議員提案取消市警審批記者證權力

記者朱蕾╱紐約報導
紐約市議員提案取消市警審發記者證的資格，改由市政府行政事務局負責。(記者朱蕾/攝影)
紐約市議員提案取消市警審發記者證的資格，改由市政府行政事務局負責。(記者朱蕾/攝影)

兩名紐約市議員提案取消紐約市警向新聞從業者審發記者證的資格，而改由紐約市政府行政事務局負責，並制定新的審發規則。

對於許多紐約市記者，從市警獲得一個正式的記者證是完成日常工作的關鍵，進入政府的發布會、法庭或被警方消防局攔起來的事故案發現場等，都需要擁有記者證。

然而，由於過去幾個月裡的示威遊行中，出現市警警員與報導遊行的記者發生衝突，並稱要撤銷一些記者證後，一些民選官員認為，市警不應是唯一確定某人是否為新聞界成員的權威機構。

代表皇后區牙買加(Jamaica)市議員亞當斯(Adrienne Adams)和曼哈頓市議員包爾斯(Keith Powers)上月針對此議題提案，把審發記者證的機構從市警轉移到市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)。

亞當斯表示，「在市警對記者證的管控方面，我們已經看到了一種濫用職權的令人不安模式，特別是在過去的幾個月中」；她提案賦予市政府行政事務局審發記者證的權力，「不僅是為了將這套程序從市警的管轄範圍轉移出去，還將創建一套新的審發記者證的準則，這將使媒體的自由工作者和網路發行者更易獲得記者證。」

包爾斯表示，「隨著過去幾年媒體平台的發展，紐約市應具有靈活性，重新考慮獲得記者證的標準。」

目前市警總局公共信息辦公室(DCPI)負責審發記者證，對申請者有一定標準，包括需要提交至少六個符合要求的新聞報導，「不應該對新聞從業者工作的多少有限制」，亞當斯說，「我們希望簽發記者證交由市府負責，根據市府機構的分工，市政府行政事務局最合適。」

亞當斯和包爾斯將在市議會下次會議上正式提出該法案，亞當斯說，她希望盡快在委員會商討，以便能夠在年底之前通過。

編輯推薦

紐約市 遊行 皇后區

上一則

布碌崙最高的摩天住宅大樓Brooklyn Point完工交吉

下一則

安全帶新規上路 市警發中文視頻 提醒後座乘客

延伸閱讀

布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除

布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除
布碌崙區長鼓勵市民乘公共交通 支持MTA

布碌崙區長鼓勵市民乘公共交通 支持MTA
反對「家校同步學習」費郡教師協會籲請病假施壓

反對「家校同步學習」費郡教師協會籲請病假施壓
遊民被公寓住戶趕走 報復縱火釀2死控謀殺

遊民被公寓住戶趕走 報復縱火釀2死控謀殺
遊民新州公寓縱火 住戶愛貓14小時後奇跡生還

遊民新州公寓縱火 住戶愛貓14小時後奇跡生還
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸