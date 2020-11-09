憂報復記者 市議員提案取消市警審批記者證權力

紐約市議員提案取消市警審發記者證的資格，改由市政府行政事務局負責。(記者朱蕾/攝影)

兩名紐約市 議員提案取消紐約市警向新聞從業者審發記者證的資格，而改由紐約市政府行政事務局負責，並制定新的審發規則。

對於許多紐約市記者，從市警獲得一個正式的記者證是完成日常工作的關鍵，進入政府的發布會、法庭或被警方消防局攔起來的事故案發現場等，都需要擁有記者證。

然而，由於過去幾個月裡的示威遊行 中，出現市警警員與報導遊行的記者發生衝突，並稱要撤銷一些記者證後，一些民選官員認為，市警不應是唯一確定某人是否為新聞界成員的權威機構。

代表皇后區 牙買加(Jamaica)市議員亞當斯(Adrienne Adams)和曼哈頓市議員包爾斯(Keith Powers)上月針對此議題提案，把審發記者證的機構從市警轉移到市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)。

亞當斯表示，「在市警對記者證的管控方面，我們已經看到了一種濫用職權的令人不安模式，特別是在過去的幾個月中」；她提案賦予市政府行政事務局審發記者證的權力，「不僅是為了將這套程序從市警的管轄範圍轉移出去，還將創建一套新的審發記者證的準則，這將使媒體的自由工作者和網路發行者更易獲得記者證。」

包爾斯表示，「隨著過去幾年媒體平台的發展，紐約市應具有靈活性，重新考慮獲得記者證的標準。」

目前市警總局公共信息辦公室(DCPI)負責審發記者證，對申請者有一定標準，包括需要提交至少六個符合要求的新聞報導，「不應該對新聞從業者工作的多少有限制」，亞當斯說，「我們希望簽發記者證交由市府負責，根據市府機構的分工，市政府行政事務局最合適。」

亞當斯和包爾斯將在市議會下次會議上正式提出該法案，亞當斯說，她希望盡快在委員會商討，以便能夠在年底之前通過。