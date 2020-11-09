安全帶新規上路 市警發中文視頻 提醒後座乘客

市警提醒民眾遵守新的安全帶法令。（視頻截圖）

紐約州 1日起對安全帶新規開始執法，全車乘客都須繫上安全帶；針對新規伊始，有不少民眾尚未養成後座也要繫安全帶意識，紐約市警特別發布中文宣傳視頻，呼籲華裔民眾注意，以免被開罰。

https://youtu.be/jMw_tbm3flA

影片來源：市警提供

市警發布的中文視頻中，華警張海英提醒民眾，1日起紐約州已經開始實施新的安全帶法令，要求所有車輛中的乘客都必須繫安全帶，無論他們的年紀大小、坐在汽車 的什麼位置；新法適用與所有車輛，包括私人汽車、計程車、電召車以及網約車。

根據新法，未依法繫安全帶的乘客，該乘客和駕駛會面臨每人50元的罰款；而如果未繫安全帶的乘客為16歲以下青少年，駕駛將被罰最多100元，並且駕照 扣三分。

根據州汽車監理廳(DMV)規定，汽車安全帶法令並不包括一些急救車輛、1964年之前生產車輛、公共汽車等，校車內是否需要繫安全帶則主要根據校區要求而定，郊區郵遞員在寄送郵件時也不強制要求繫上安全帶。

州政府指出根據數據顯示，不繫安全帶是導致州和城市車禍死亡常見原因，紐約約30%的高速事故死者未繫安全帶，2018年紐約州汽車事故死亡人數為1033人。

紐約州在1984年成為第一個強制繫安全帶的州，但是不限制於後座乘客，全美過去有29個州陸續強制車內所有乘客繫安全帶，1日開始紐約州加入該隊列。