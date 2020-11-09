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上千猶太人群聚華埠送葬 社區擔憂防疫破口

記者顏嘉瑩╱紐約報導
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(截自Citizen APP)
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(截自Citizen APP)

上千名猶太社區民眾8日聚集在曼哈頓華埠東百老匯，為日前去世的拉比(Rabbi)菲因斯坦(David Feinstein)舉行葬禮，引發社區對新冠防疫的擔憂，擔心疫情已在紐約抬頭的目前，再度造成疫情擴散。

此前猶太社區在新冠肺炎疫情期間，曾多次舉辦大型集會，且未遵守規定保持社交距離、戴口罩，引起紐約市布碌崙(布魯克林)及皇后區多個猶太聚居社區的疫情反彈，引發外界不滿；當天葬禮大部分與會者都有戴口罩，但仍有部分民眾社區擔心造成疫情擴散。

據了解，菲因斯坦於6日因病去世、享年91歲；他是享譽國際的律法學者和猶太教口傳律法「哈拉卡」(halachic)的權威，8日早8時，在東百老匯(East Broadway)交羅格斯街(Rutgers St.)路口附近就開始有大量猶太裔民眾聚集，參與葬禮；直至下午葬禮隊伍開始遊行後，整條東百老匯已聚集至上千人。

雖然參加者大部分都戴上了口罩，但仍有網友在網路上分享現場畫面，認為如此大型集會在疫情期間為「不可取」，批根本就是一場大型的「病毒傳播」集會；不過也有人認為，日前在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)，以及前一日在紐約市各處舉行的慶祝民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)勝選的活動中，都吸引大批人潮聚集，批評聲音不應該只針對猶太裔。

居住在東百老匯的華人鄭先生認為，此前因為民眾不願意配合防疫戴口罩，才會讓紐約市的疫情反彈，而華埠社區在疫情尚未爆發前就被外界怪罪，導致社區形象、商業受創，如今居民努力配合政策防疫、想要讓經濟復甦，卻又有群眾到社區參加集會，「如果華埠疫情也因此出現成長趨勢，那我們華人是不是又會再成為外界攻擊目標？」

華人黃景蓉則說，雖然猶太裔之前在其他社區集會沒有戴口罩，但在8日當天的集會中，幾乎所有人都戴著口罩，「已經有進步了」；她也認為，近日紐約市都有大型集會與群聚，即便會引發外界觀感不佳，「但其他人又怎麼有資格去說他們不能舉辦葬禮？我覺得只要有防疫意識就好，現在這個社會需要的是更多團結，而不是分化。」

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(截自Citizen AP...
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(截自Citizen APP)
直至下午聚集人數已達千人，可見人潮擠滿東百老匯接道。(截自Citizen APP...
直至下午聚集人數已達千人，可見人潮擠滿東百老匯接道。(截自Citizen APP)
雖大部分與會者戴上口罩，但仍有民眾憂心疫情傳播。(截自Citizen APP)
雖大部分與會者戴上口罩，但仍有民眾憂心疫情傳播。(截自Citizen APP)
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

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