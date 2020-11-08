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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

紐約華裔商家看大選 盼治安好、生意旺

記者牟蘭張晨／紐約報導
民主黨總統候選人白登7日跨越選舉人票當選門檻270票，華裔聚集的法拉盛商民稱當天街道如常，他們以平常心看大選。（記者牟蘭／攝影）
民主黨總統候選人白登7日跨越選舉人票當選門檻270票，華裔聚集的法拉盛商民稱當天街道如常，他們以平常心看大選。（記者牟蘭／攝影）

民主黨總統候選人白登7日跨越選舉人票當選門檻270票贏得大選，有華裔商家表示，誰當總統都一樣，但期盼新總統改善紐約市治安，並為小商家提供補助，防止疫情擴散，熬過這個寒冬；大選有結果，但紐約市再掀遊行，市警再次陷入執法爭議，華裔警員們更表示「兩難」，一名華裔警員表示，警方今年自6月以來持續士氣低迷，導致許多執法者對民主黨的「溫柔套路」嗤之以鼻。

華裔聚集的法拉盛商民稱，當天街道如常，他們以平常心看大選；在羅斯福大道與紐約美食廣場各開一家台灣小吃店老闆娘黃詹妮(音譯)表示，7日大選最新結果出爐時，她沒聽見法拉盛周邊爆發自發鼓掌或歡呼聲，自己與其他同行也以平常心看待這個結果。

黃詹妮表示，她持有綠卡，尚未入籍，對她而言，就是在別人屋簷下做生意，誰當總統都一樣，但她指出目前紐約市治安糟糕、小商家遭疫情重創，讓她對未來感到擔憂，期盼新總統能緩解警民關係，為商家提供補助，度過這個寒冬，「誰上台我們都得努力做生意」。

在羅斯福大道經營一家雜貨店的陳艾米(音譯)表示，7日自家店生意繁忙，大選結果公布一小時後，她才從朋友圈得知白登獲勝的消息，因為周邊如常，她最初以為是假新聞；但她對於這個結果不感意外，並批評川普政府防疫不力，自家店也蒙受損失，她期盼白登政府能控制疫情，緩和中美關係，讓自家生意恢復正軌。

今年72歲的周琳達(音譯)居住在法拉盛超過20年，她說自己十年前入籍，隨後為中國的兄弟姊妹辦理親屬移民，眼看今年12月就能等到排期，但被川普政府在疫情期間叫停，讓她與親人被迫分離，在今年大選中，她冒著染疫風險，首次參與投票，選白登當總統。

周琳達表示，許多華裔耆老因川普政府頒布公共負擔新規，不敢申請福利，一些符合要求的長者甚至不敢看病，疫情期間更是「遭罪」，她希望白登改變這一政策，讓民眾享受應得的權益。

「作為華裔移民家庭的孩子，我不能選川普，而作為執法者我也不贊同白登。」一名華裔警員表示，警方今年自6月以來持續士氣低迷，導致許多執法者對民主黨的「溫柔套路」嗤之以鼻。

哥倫布圓環川普酒店前警員把守。（記者張晨／攝影）
哥倫布圓環川普酒店前警員把守。（記者張晨／攝影）

而大選前一名布魯克林警員在執勤期間，私用警車揚聲器吶喊「川普2020」，相關視頻網絡流傳後引起市警總局關注，並隨後將該名警員無薪停職接受調查。

但紐約市警察工會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)隨後對此表示不滿，稱紐約市警官發表政治立場有先例，此前在「黑人命也是命」抗議示威活動中，紐約多名高官曾向示威者下跪表明態度；早在8月，PBA就已經公開支持川普連任。

民主黨總統候選人白登7日跨越選舉人票當選門檻270票，華裔聚集的法拉盛商民稱他們...
民主黨總統候選人白登7日跨越選舉人票當選門檻270票，華裔聚集的法拉盛商民稱他們以平常心看大選。（記者牟蘭／攝影）

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