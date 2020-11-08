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法拉盛緬街公車專用道16日上路 商家憂熬不過寒冬

記者牟蘭／紐約報導
市交通局宣布將從16日(周一)開始針對緬街公車專用道計畫執法。(記者牟蘭／攝影)
市交通局宣布將從16日(周一)開始針對緬街公車專用道計畫執法。(記者牟蘭／攝影)

儘管法拉盛商民多次反對緬街公車專用道計畫，但市交通局仍宣布16日(周一)開始執法，屆時北方大道與三福大道間的緬街公交車與運貨卡車專用車道，將禁止私家車通行；華裔商家7日無奈表示，市府罔顧民意，執意實施，擔憂自家店熬不過這個冬天。

根據市交通局消息，該計畫實施後，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，禁止私家車通行，開車民眾須繞道37大道、38大道、39大道、40路、41路與41大道抵達目的地。

市交通局稱，該計畫先試行一年，而且是一周七天、每天24小時不間斷執行，旨在提高沿路通行的11條公車路線的行車速度，改善路段內貨車卸貨與運輸等問題。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，16日市交通局的工作人員與市警109分局的警員將開始聯合執法，但尚未公布違規私家車的罰金；他表示，商改區已多次向商家宣導公車專用道實施的規則，呼籲商家記錄新規實施後，自己店的虧損情況，交由商改區，向市府陳情。

市議員顧雅明表示，為實施這項計畫，市交通局以增加38大道與友聯街的車邊停車位作為「補償」，但他說，周邊大量餐廳開展戶外食堂自救，已占用部分車道，若實施這項舉措，更會加劇交通壅堵，為當地居民帶來更多不便。

在緬街經營中藥店與奶茶店的莊振輝表示，他在當地已開店35年，是湧入的華裔居民帶旺了該區生意，繼而吸引來自全美不同地區的華裔與外族裔前往當地消費，其中大量顧客都需開車前往；他說，若計畫實施，將再次重創當地商家的生意，擔憂法拉盛被其他區替代，「貝賽、小頸都有奶茶店和中餐館，誰還願來法拉盛？」

莊振輝說，緬街的大量華裔商家在計畫宣布之初就發聲反對，除了舉辦多次示威活動，還由法拉盛商改區提供民意調查表，但市府卻始終置若罔聞，執意實施該計畫，讓商家們感到失望。

緬街一家美妝店的店員張艾米(音譯)表示，疫情爆發後，自己生意受損，重新營業後，街上又出現大量小攤販搶生意，若緬街公車專用道計畫實施，人流量將再次減少，自家店根本支付不起高昂的房租。

市交通局宣布將從16日(周一)開始針對緬街公車專用道計畫執法。(記者牟蘭／攝影)
市交通局宣布將從16日(周一)開始針對緬街公車專用道計畫執法。(記者牟蘭／攝影)
市交通局宣布在法拉盛街道張貼通知，將在北方大道與三福大道間的緬街增加0.3哩的公...
市交通局宣布在法拉盛街道張貼通知，將在北方大道與三福大道間的緬街增加0.3哩的公車專用道，禁止私家車在上述路段通行。(商家提供)
市交通局宣布在法拉盛街道張貼通知，將在北方大道與三福大道間的緬街增加0.3哩的公...
市交通局宣布在法拉盛街道張貼通知，將在北方大道與三福大道間的緬街增加0.3哩的公車專用道，禁止私家車在上述路段通行。(記者牟蘭／攝影)

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