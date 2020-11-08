第24選區市議員空缺 明年2月2日辦特殊選舉

朗斯曼(右)赴州府就任新職後，空缺市議員一職定於明年2月2日進行特殊選舉。(本報檔案照)

華裔居民日益增多的第24選區市議員朗斯曼(Rory Lancman)已赴州府奧伯尼就任新職，目前該職從缺，市長白思豪(Bill de Blasio)將該選區市議員特殊選舉的日期定於明年2月2日，呼籲民眾通過提前投票 站或不在籍投票避開人潮，用選票發聲。

白思豪表示，逾三個月的選舉時間將保證更多民眾參與，他建議皇后區 選民利用提前投票站與不在籍投票，避開人潮，用自己的選票選出代表自己聲音的民選官員，「這樣能最大程度地鼓勵更多民眾參加」。

今年51歲的朗斯曼，在皇后區長大，他先後畢業於紐約市立大學皇后學院和哥倫比亞大學法學院，擁有15年的律師經驗，當選第24選區市議員前，曾任第25選區的州眾議員 ，去年曾宣布參選皇后區地區檢察官職位，但在民主黨初選前放棄。

朗斯曼的新職為州政府納稅人保護小組第一特別顧問，他將代表住戶與商戶與電力、煤氣等能源公司爭取權益，以解決能源公司在過去幾年內，在自然災難後，出現大面積且長時間的停止供應能源的事故。

皇后區第24選區包括華裔居民日益增加的秋園、新鮮草原與牙買加莊園，已有八人宣布參加2021年的選舉，其中包括前市議員根納羅(Jim Gennaro)、律師斯坦利·雅頓(Stanley Arden)與革新人士艾哈邁德(Moumita Ahmed)等，朗斯曼前幕僚長、現任州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)也有意參選這一職位。