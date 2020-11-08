疫情升溫／紐約州確診數、陽性率雙創新高

紐約市警長辦公室在布朗士一處倉庫內發現超過125人聚會。（紐約市警長辦公室提供）

紐約州 6日新增3587例新冠病例，創下半年新高，全州新冠檢測 陽性率也超過2%，達到2.19%，為6月以來最高數字，州內熱點地區陽性率為4.22%；紐約市當日也新增1165例確診，陽性率同樣超過2%，達到2.05%。

根據州府數據，6日全州16萬3291人接受檢測，其中確診3587人，當日新冠住院病患1381人，新增死亡18人。

州內熱點地區的平均陽性率為4.22%，其中西紐約地區陽性率為4.3%，5日被劃為黃色預防區(Precautionary zone)的威徹斯特郡(Westchester)陽性率為8%，Chemung郡橙色警戒區(Warning zone)陽性率為6.29%，布碌崙(布魯克林)紅色聚集區(Cluster zone)的陽性率為4.64%。

這些數字已經嚴重超過了州長葛謨 (Andrew Cuomo)此前提出的保持紐約州陽性率低於1%的目標；葛謨7日表示，目前紐約有多郡出現聚集感染，需要民眾警覺，紐約也在嚴防外州客將病毒帶入紐約，已經開始在機場、橋梁隧道關卡處派駐更多執法人員檢查外來人員新冠檢測結果。

紐約市警長辦公室(New York City Sheriffs Office)7日清晨在布朗士一處倉庫內發現超過125人聚會，該地點在未獲得酒類營業執照情況下提供酒和水煙，且人們也沒有配戴口罩和保持社交距離，聚會組織者已經被捕及罰款。

然而，布碌崙也有多個疫情熱點區的新冠確診率自10月份以來有所下降，葛謨日前放寬這些地區的新冠限制，其中包括鄰近8大道華社的波羅園(Borough Park)、Flatlands、海軍公園(Marine Park)和中木(Midwood)社區等。

根據消息，以上社區在10月份新冠病毒檢測確診率下降至5.9%、11月份再降至3.1%，因此從紅色聚集區退回黃色預防區；黃區中的宗教團體可以在50%客容量下展開活動、非必要行業也能持續開門。

「我們顯然身在不同的階段，紐約州面臨的挑戰就和其他州一樣，希望能控制攀升的數字。」葛謨表示，雖然布碌崙紅色聚集區版圖縮小，但在帝王高速公路(Kings Highway)一帶仍需保持高度防疫，採取這樣的防疫措施是希望能預防第二波疫情的衝擊。