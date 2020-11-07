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「東山再起的典範」 白登總統之路 漫長崎嶇與傳奇

「瞌睡喬」如何擊敗川普？ 主攻疫情+少錯為贏+個人特質

聯邦參議員舒默 現身布魯克林慶祝白登當選集會

記者顏潔恩／紐約報導
舒默高舉支持白登當選總統的標語，大搖大擺跳著舞現身大軍廣場。(取自推特)
舒默高舉支持白登當選總統的標語，大搖大擺跳著舞現身大軍廣場。(取自推特)

民主黨總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)與副總統候選人賀錦麗已達到270張選票人團票數門檻，將當選第46屆美國總統與副總統；布碌崙(布魯克林)多地出現慶祝人潮，國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)更現身大軍廣場(Grand Army Plaza)與民同慶，臨走前在車上致電白登，「布碌崙民眾在為你歡呼，你聽到了嗎？」。

在全美各大媒體相繼宣布白登贏得賓州選票，所得選舉人票數超過270張的門檻，將成為美國下屆總統之時，紐約市各地不久後湧現慶祝人潮。

布碌崙大軍廣場、展望公園、布碌崙市下城的巴克萊中心(Barclays Center)外均有支持民眾聚集歡呼，當舒默高舉支持白登當選總統的標語，大搖大擺跳著舞現身大軍廣場時，引得現場觀眾情緒高昂，高呼聲不間斷。

舒默臨走前，還坐在車內搖下車窗打給白登，讓他感受民眾的熱情，「他們在為你歡呼，你聽到了嗎？那是布碌崙(民眾)」，並把手機伸出窗外；「他(白登)說謝謝」，舒默接著轉向民眾大聲說道。

早前現身前，舒默便在推特上恭賀白登，「美國漫長的黑夜已經過去了，新的曙光即將來臨」；他也開心美國將創下新的歷史，賀錦麗將成為史上第一位亞非裔的女性副總統，「我好為我的朋友賀錦麗感到驕傲」。

舒默高舉支持白登當選總統的標語，大搖大擺跳著舞現身大軍廣場。(取自推特)
舒默高舉支持白登當選總統的標語，大搖大擺跳著舞現身大軍廣場。(取自推特)

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白登 布碌崙 美國

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圖輯／白登勝選 紐約支持者歡呼慶祝

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