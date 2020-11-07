紐約州日增確診破3000 機場嚴查外州訪客

紐約甘迺迪國際機場第五航站的安檢人員，對外地來紐乘客進行檢查；州府決定派國民兵進駐，執行防疫新規。(美聯社)

紐約州 5日新增3209例新冠病例，紐約市 當日也新增1203例確診，雙雙創下半年來新高，紐約市七天平均檢測 陽性率已接近2%；州長葛謨(Andrew Cuomo)6日宣布，將在州內機場增派國民警衛隊(New York National Guard)，與紐約市警合作，嚴格檢查到訪紐約的旅客新冠檢測結果是否為陰性，謹防第二波疫情。

白思豪6日表示，紐約市七天平均陽性率已經上升至1.96%，其中史泰登島5日陽性率繼續上升至3.5%，他稱這些數字非常危險，紐約市要嚴防第二波疫情。

紐約州已經連續數日新增確診人數超過2000，5日更高達3209例，西紐約地區的門羅郡(Monroe)、奧農達加郡(Onondaga)和伊利郡(Erie)都出現確診數字顯著上漲，州府很可能於下周一對這些地區下達新一輪居家避疫政策。

本月4日起，從外州到紐約州的來客，都必須在到達紐約州的前三天(出發前)及抵達紐約州後的第四天，各接受一次新冠病毒檢測，兩個檢測結果都為陰性後，才可在紐約州活動；目前新州、康州、賓州和麻州的旅客不受限。

葛謨表示，他已與紐約市長白思豪(Bill de Blasio)達成協議，市警將與國民警衛隊共同在各個機場進行嚴格執法，查驗外州訪客的檢測結果。

除在機場加大檢查力度外，紐約州警4日起也在州內各隧道、橋樑和高速入口設卡抽查外州民眾，盤查是否在14天內曾前往外州、是否有新冠症狀等。

紐約州立大學(SUNY)開始對感恩節回家的學生進行檢測，保證學生在陰性結果下返鄉，以避免疫情傳播，州立大學學生在感恩節後將全部進行線上學習，葛謨也呼籲紐約州內的私立大學採取同樣的檢測方式。

葛謨當並宣布，根據疫情最新數字，皇后區遠洛克威(Far Rockaway)從黃色預防區(Precautionary zone)去除，洛克蘭郡(Rockland)內的紅色聚集區(Cluster zone)降為橙色警戒區(Warning zone)，橙郡(Orange)的橙區降為黃區，皇后區秋園(Kew Garden)、森林小丘(Forest Hill)內的黃區維持不變，布碌崙(布魯克林)的紅區有一半降為黃區；另外，威徹斯特郡(Westchester)內與康州相鄰的區域平均檢測陽性率達到2.5%，將被畫為黃區，州府也在該地區設立快速檢測點，籲民眾積極進行檢測。