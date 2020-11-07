抗議潮再起 白思豪：不會包圍和平示威者

數百名防暴警察在聯合廣場與示威者對峙。(記者洪群超/攝影)

總統大選結果未定，川普 總統連續對選情膠著的州提起法律訴訟並要求暫停計票，4日開始全國各大城市引發抗議潮，民眾上街要求計算每一張票，警方與抗議者的衝突一觸即發；面對對執法者的質疑聲再次四起，白思豪 6日表示，尊重言論自由，不會包圍和平示威者。

在曼哈頓接連兩天的抗議中，市警逮捕了數十名示威者，警方對抗議者的把控再一次受到質疑，白思豪在當日接受紐約 公共電台(WNYC)採訪被問到，警方似乎無緣無故攻擊了和平示威者，但白思豪卻為此做辯護。

「我對市警的期望是介入任何情況，努力緩和局勢，保證每個人的安全。」白思豪表示，絕大多數出來抗議的人都是出於最和平的意圖，但如果有些人想要使用暴力，就必須處理並立即隔離。

他指出，已經和市警高層進行長談，「沸水」(包圍示威者)是不可接受的做法，這不是市警巡邏指南中的戰術，更不會是紐約人想要看到的；「如果有人因暴力行為觸犯了法律，那麼被逮捕是不可避免的，但絕對不會包圍一群和平抗議者。」

聽眾在打電話提問時表示，2016年川普當選後，他們也曾一路示威至川普大廈，那時警員的維穩行動溫和許多；但在過去的兩晚，上百名武裝防暴警察卻向「無辜的」示威者揮舞著警棍和自行車。

白思豪則回應稱，如果有什麼事情發生，警方必須不斷廣播以驚醒現場人員，如果一條路線被封鎖，人們想要離開現場，也必須做好溝通工作；「如果警方準備強制清理街道，那就要在進行逮捕前給出足夠的移動機會，我希望在未來他們能做得更好。」