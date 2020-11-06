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市警平等就業小組指揮官 因網上發表歧視言論被解職

記者張晨／紐約報導
市警平等就業小組指揮官因網上發表歧視言論被解職。(本報檔案照)
市警平等就業小組指揮官因網上發表歧視言論被解職。(本報檔案照)

市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)指揮官科貝爾(James Francis Kobel)因在網上聊天室發表偏見及性別歧視言論遭市警停職，目前警方正在對他的指控進行調查，一些警員們會在這個聊天室匿名表達不滿。

科貝爾被指控在一年多的時間裡，使用化名「克魯索」(Clouseau)攻擊非洲裔、猶太人、女性以及LGBTQ社區成員和其他群體，而克魯索指的是「粉紅豹」(Pink Panther)系列電影中的法國偵探一角。

在聊天記錄中，「克魯索」把布朗士地區檢察官克拉克(Darcel Clark)稱為「長著牙的角馬」，嘲笑市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)患有妥瑞症/抽動症(Tourette Syndrome)，更稱前總統毆巴馬(Barack Obama)是「穆斯林野蠻人」。

市議會議長張晟(Corey Johnson)和監督與調查委員會主席托瑞斯(Ritchie Torres)將該聊天室描述為「執法咆哮的刻薄公共在線留言區」。

「我們的證據顯示，科貝爾發布了這些令人髮指的種族主義、厭惡女性和恐同的言論，這些信息是可悲和不可容忍的；任何公職人員，更不用說部門負責處理騷擾和平等就業機會的人，都會以這種應受譴責的、不專業的方式行事，這令人髮指。」張晟說。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)也稱這些帖子「令人憎惡」、「極其噁心」；並表示，在內部調查結束後，科貝爾可能會被解雇。

科貝爾已經在市警公職了28年，事發前在平等就業機會小組擔任了四年的副手，在今年5月被提拔為指揮官。

根據該小組的網站，它的存在是為了給「(市警)所有成員的一個公平、安全、包容的工作環境」，以及「確保(市警)雇員在工作場所得到尊嚴和尊重……共建一個沒有歧視和騷擾的公平包容的工作環境。 」

張晟和托瑞斯宣布，市議會將在未來幾周內就此事舉行公開聽證會。

紐約市警官工會(NYPD-Captains Endowment Association)主席莫奈漢(Christopher Monahan)表示，科貝爾可能是他所調查部門內部人員的目標。

莫奈漢指出，科貝爾是一位敬業的專業人士，他堅決否認這些似是而非的指控，「不幸的是，他的工作使他過去幾年裡對無數人進行了數千次內部調查，而很明顯，他惹惱了一些人，無論如何，當所有的事實大白時，他期待著被完全證明是清白的。」

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