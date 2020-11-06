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「計算每一張選票」 曼哈頓連日示威 要川普下台

記者金春香黃伊奕／紐約報導
上千紐約民眾走上街頭，繼續第二夜的抗議，數百全副武裝的防暴警員嚴陣以待。(記者洪群超╱攝影)
上千紐約民眾走上街頭，繼續第二夜的抗議，數百全副武裝的防暴警員嚴陣以待。(記者洪群超╱攝影)

在民主黨總統候選人白登接近贏得大選、而川普總統在多州發起訴訟要求停止計數不在籍投票之際，部分紐約民眾連續兩天走上曼哈頓街頭，呼籲「計算每一張選票」，甚至要求川普下台；紐約警方嚴陣以待，防止發生暴力事件，繼4日晚拘捕57人後，5日晚在聯合廣場(Union Square)又拘捕數名示威者。

上千名示威者5日晚在曼哈頓下城集結遊行，晚7時左右在小義大利區聚集後出發，向北遊行至聯合廣場，沿途高喊「川普下台」和「黑人的命也是命」，要求每一張選票都被計數，稱「人民不應該懼怕政府，政府應該畏懼人民。」

警員晚6時就將柏路(Park Row)封鎖，防止示威者衝向市警總局；上百名防暴警員騎單車一路與示威人員同行；遊行隊伍行至聯合廣場有序圍成一圈，一批單車騎行者將隊伍包圍保護示威者，而警員則包圍在與示威者有一定距離的街道，期間不斷有示威者上前挑釁警員。

警方以揚聲器廣播，向示威者發出嚴厲警告，要求遵守秩序、撤出街道，否則就實施拘捕；隨後警方步步進逼，要求示威者返回聯合廣場公園；不過仍有示威者不斷挑釁警方，於是防暴警察衝進人群，拘捕數人。

部分民眾受訪時，多對此次示威遊行感到不解，不明白示威者要表達什麼訴求？也有人認為白登很可能當選總統，既然是多數人希望的，這種時候大家應該保持冷靜，而不是在疫情愈發嚴重情況下，每晚出門示威。

警方4日晚逮捕了57名暴力示威者，包括34名男性和23名女性，其中32人收到刑事法庭傳票，24人收到輕罪出庭傳票；其中一名布碌崙(布魯克林)女子因涉嫌攻擊市警一位兩星警司而面臨刑事重罪指控，另有一名朝警員吐口水的女子被捕。

曼哈頓4日晚的遊行以和平示威起步，約400名白登的支持者手舉「計算每一張選票」標語牌表達訴求，原本有條不紊地行進至華盛頓廣場公園，在當地遇上另外一批示威者；兩群示威者在格林威治村(Greenwich Village)混合在一起後情況開始惡化，示威者不僅點燃多個垃圾桶，還與警方發生衝撞。

紐約市上千民眾走上街頭，繼續第二夜的抗議，數百全副武裝的防暴警員嚴陣以待。(記者...
紐約市上千民眾走上街頭，繼續第二夜的抗議，數百全副武裝的防暴警員嚴陣以待。(記者洪群超╱攝影)
示威者頭戴諷刺警察的豬頭頭罩與警察對峙，警方要求其保持六呎距離。(記者洪群超╱攝...
示威者頭戴諷刺警察的豬頭頭罩與警察對峙，警方要求其保持六呎距離。(記者洪群超╱攝影)
數百全副武裝的防暴警員嚴陣以待，防止示威者引發暴力與騷亂。(記者洪群超╱攝影)
數百全副武裝的防暴警員嚴陣以待，防止示威者引發暴力與騷亂。(記者洪群超╱攝影)

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