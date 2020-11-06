紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底
州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布，暫停州內學生貸款及醫療貸款的債務追收，將持續至12月31日，以減輕受疫情影響失去收入者的經濟負擔。
該暫停令從3月中旬起實施，適用於在五個隸屬紐約州的醫院和五個紐約州退伍老兵醫療中心有醫療欠款的患者，在紐約州立大學有學生債務者，以及小商家和一些身負房屋財產損失、屋內設施拆除費用欠款的屋主，之後連續七次延長免還債日期，4日宣布第八次延期，生效至今年12月31日。
與此同時，詹樂霞辦公室也會繼續接收其他類型紐約州債務的暫緩償還申請。
詹樂霞表示，因為疫情，州內很多民眾都受到直接和間接財務影響，失去收入和生意，且疫情爆發至今，紐約州已經有410萬民眾曾申請失業金，如今隨著節假日的來臨，很多人面臨更為緊張的財務問題，因此其辦公室會繼續幫助面臨經濟困難的民眾度過難關，目前已經收到16萬5000個貸款暫還申請。
有意申請者可登錄https://ag.ny.gov/covid-19-debt-suspension-application填寫申請表格，及致電(800)771-7755諮詢。
編輯推薦
上一則
三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格
下一則
FB留言