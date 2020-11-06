紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底

詹樂霞與葛謨宣布紐約暫停州內學生和醫療貸款還款，再延期至年底。（記者金春香/攝影）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布，暫停州內學生貸款 及醫療貸款的債務追收，將持續至12月31日，以減輕受疫情 影響失去收入者的經濟負擔。

該暫停令從3月中旬起實施，適用於在五個隸屬紐約州 的醫院和五個紐約州退伍老兵醫療中心有醫療欠款的患者，在紐約州立大學有學生債務者，以及小商家和一些身負房屋財產損失、屋內設施拆除費用欠款的屋主，之後連續七次延長免還債日期，4日宣布第八次延期，生效至今年12月31日。

與此同時，詹樂霞辦公室也會繼續接收其他類型紐約州債務的暫緩償還申請。

詹樂霞表示，因為疫情，州內很多民眾都受到直接和間接財務影響，失去收入和生意，且疫情爆發至今，紐約州已經有410萬民眾曾申請失業金，如今隨著節假日的來臨，很多人面臨更為緊張的財務問題，因此其辦公室會繼續幫助面臨經濟困難的民眾度過難關，目前已經收到16萬5000個貸款暫還申請。

有意申請者可登錄https://ag.ny.gov/covid-19-debt-suspension-application填寫申請表格，及致電(800)771-7755諮詢。