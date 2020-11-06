我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底

記者金春香╱紐約報導
詹樂霞與葛謨宣布紐約暫停州內學生和醫療貸款還款，再延期至年底。（記者金春香/攝影）
詹樂霞與葛謨宣布紐約暫停州內學生和醫療貸款還款，再延期至年底。（記者金春香/攝影）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布，暫停州內學生貸款及醫療貸款的債務追收，將持續至12月31日，以減輕受疫情影響失去收入者的經濟負擔。

該暫停令從3月中旬起實施，適用於在五個隸屬紐約州的醫院和五個紐約州退伍老兵醫療中心有醫療欠款的患者，在紐約州立大學有學生債務者，以及小商家和一些身負房屋財產損失、屋內設施拆除費用欠款的屋主，之後連續七次延長免還債日期，4日宣布第八次延期，生效至今年12月31日。

與此同時，詹樂霞辦公室也會繼續接收其他類型紐約州債務的暫緩償還申請。

詹樂霞表示，因為疫情，州內很多民眾都受到直接和間接財務影響，失去收入和生意，且疫情爆發至今，紐約州已經有410萬民眾曾申請失業金，如今隨著節假日的來臨，很多人面臨更為緊張的財務問題，因此其辦公室會繼續幫助面臨經濟困難的民眾度過難關，目前已經收到16萬5000個貸款暫還申請。

有意申請者可登錄https://ag.ny.gov/covid-19-debt-suspension-application填寫申請表格，及致電(800)771-7755諮詢。

編輯推薦

紐約州 貸款 疫情

上一則

三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格

下一則

葛謨：娛樂用大麻合法化時機成熟 料明年通過

延伸閱讀

紐約州民主黨選情不理想 葛謨歸咎白思豪

紐約州民主黨選情不理想 葛謨歸咎白思豪
葛謨：紐約州大麻合法化時機已成熟 料明年通過

葛謨：紐約州大麻合法化時機已成熟 料明年通過
朗斯曼任州府新職 市議員出缺

朗斯曼任州府新職 市議員出缺
不在籍選票不合格 選後5天可改

不在籍選票不合格 選後5天可改
聯邦索要新冠患者信息 葛謨：不給

聯邦索要新冠患者信息 葛謨：不給
紐約州長與檢察長：聯邦疫苗接種計畫 對少數族裔不公

紐約州長與檢察長：聯邦疫苗接種計畫 對少數族裔不公

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
列奇(二排左一起)與白思豪、霍頓與米勒見證高登(前排中)簽署五年新合約。(記者牟蘭／攝影)

華裔房東降租金 最老酒吧獲重生

2020-10-30 03:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票