三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格

崔容準否認他把大法拉盛商會當做表達他個人觀點和意見的平台。(本報檔案照)

在紐約註冊的非營利組織大法拉盛 商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)，由於三年未向國稅局 (IRS)提交需要的表格，已被撤銷免稅身分(tax-exempt status)；該組織執行主任崔容準(John Choe)被指不支持社區發展、把商會作為宣傳自己的平台；崔容準5日否認這一指責，並表示商會完全按紐約州 法律運行。

於2014年成立的大法拉盛商會是在紐約州註冊的非營利組織，目前有約150名會員；公共紀錄顯示，該組織連續三年沒有提交990表格，國稅局撤銷其免稅身分。

根據國稅局的政策，990表格是許多聯邦免稅組織每年必須向IRS提交的報表；該表格允許IRS和公眾評估非營利組織的運營，表格裡包含有關非營利組織的使命、計畫和財務等信息；大法拉盛商會於2014年和2015年提交了該表格，但2016至2018年均未提交。

崔容準表示，商會完全遵守紐約州非營利組織的法律，目前正和國稅局解決未交表格的問題，但這並不影響商會作為紐約州的非營利組織運行，是否為非營利組織是由紐約州決定。

紐約律師聯盟也指出，紐約非營利組織在紐約開展業務不需要免稅身分。

此外，據皇后區社區媒體「QNS」報導，皇后區第七社區委員會副主席、土地使用委員會主席安培林(Chuck Apelian)稱，崔容準利用商會作為表達他個人觀點和意見的平台，並擔憂其動機。

「社區商家認為崔容準不支持他們」，安培林說，「崔容準反對法拉盛濱水項目開發，不支持能夠創造永久工作崗位和助城市更好成長的經濟發展，而是將其用於自己別有用心的政治意圖。」

對此，崔容準表示，他和商會都沒有任何違反紐約州非營利組織規章制度的行為；「作為執行主任，我也沒有做任何讓自己受益之舉；對法拉盛濱水項目的看法，並不是我個人的意見，而是我聽到的很多商家和當地居民的說法。」

崔容準已宣布參選法拉盛第20選區市議員，此職位的選舉將於明年進行。