葛謨怪他拖累民主黨選情 白思豪：那我下次支持共和黨？

葛謨(左)稱白思豪(右)執法不力為共和黨提供了競選彈藥，讓選民擔心社區治安變差而轉投共和黨。（記者和釗宇／攝影）

儘管大選開票仍未結束，但目前民主黨 在上州、長島和布碌崙(布魯克林)的幾個州參議員選區得票落後；州長葛謨(Andrew Cuomo)5日在呼籲選民保持耐心的同時，稱紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)執法不力，為共和黨 提供了競選彈藥，讓選民擔心社區治安變差而轉投共和黨。

葛謨表示，共和黨人在競選的時候總是將白思豪的肖像帶在身邊隨時展示，而且寄出的選舉廣告也有白思豪肖像，批評白思豪執法軟弱導致紐約市治安變差、遊民增加，凸顯共和黨「法律與秩序」的競選綱領，引起許多選民的共鳴。

他說，「我認為等計票結束時我們會獲得勝利，但不應如此膠著；我覺得共和黨在宣傳上戰勝了民主黨，他們把民主黨包裝成反對法律與秩序的黨，這對民主黨候選人造成傷害；但這是錯的，民主黨人只是反對刑事司法體系中的不公正，反對種族主義和歧視。」

民主黨本希望在州參議會取得絕對優勢，但目前情勢仍不明朗；民主黨目前控制了參議會63個席位中的40個，還需再增加兩個才能達到三分之二多數，能使州長的否決權無效。

而共和黨在本次選舉中抨擊民主黨的形勢和司法改革、呼應川普提出的「法律與秩序」口號，也承襲了川普的競選策略，將白思豪與混亂聯繫起來，並將其與競選連任的民主黨左翼議員聯繫起來；目前共和黨在八個州參議員競選中領先，包括五個挑戰現任民主黨議員的競選。

對此，白思豪則用玩笑作出回應，稱自己未來將支持共和黨領導人，「我覺得未來我要做出強烈支持共和黨候選人的姿態，這樣就能給他們造成混亂。」