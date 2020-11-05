大選前遭惡意塗鴉 創始人撤下曼哈頓網紅「謊言牆」

謊言牆4日晚由創始人移走，5日特意前來觀摩的民眾失望而歸。（記者金春香／攝影）

由於在大選夜前一天遭到蓄意破壞，位於曼哈頓 下城的網紅點川普 「謊言牆」(Wall of Lies)已於4日晚被發起人移走，以免被更大面積破壞，5日仍有很多民眾慕名而來，希望在大選結果出爐前再看一眼這一由2萬個彩條製作成的彩色牆，但只能失望而歸。

該謊言牆由來自布碌崙 (布魯克林)的攝影師Phil Buehler和非營利網絡電台「自由布碌崙電台」(Radio Free Brooklyn)執行董事Tom Tenny共同發起創作，收集展示了川普總統自2017年1月上任以來發表的虛假及誤導性言論，這2萬個言論都由「華盛頓郵報」進行核實，被分類為「俄羅斯」、「選舉」、「經濟」、「烏克蘭調查」、「貿易」、「新冠肺炎」、「移民」、「崗位」、「外交政策」、「犯罪」、「健保」、「環境」、「稅收」、「傳記記錄」及「其他」等16種分類，每個分類以不同顏色做標記，形成一道五彩斑斕的「謊言牆」。

「謊言牆」10月3日率先在布魯克林布Grattan St.亮相，引發轟動，吸引大量人群前去觀看，但短短五天後，該謊言墻便遭到人為破壞，被塗滿支持川普的塗鴉，和對極右組織「驕傲男孩」(The Proud Boys)的支持，在大選夜，該謊言牆更是被人撕毀。

而位於曼哈頓下城蘇荷區拉菲逸街(Lafayette St.)和格蘭街(Grand St.)交口處的謊言牆雖然沒有被撕毀，但也在大選夜前一天被人惡意塗鴉，為保存這一珍貴製作，創始人於4日晚、也就是大選後一天將其摘除，並打算將其捐給紐約市博物館作為收藏。

有意觀賞的民眾仍可登錄https://radiofreebrooklyn.com/wall-of-lies/觀看電子版。