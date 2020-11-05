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亞裔註冊有誤、缺翻譯…公聽會選後檢討

記者洪群超／紐約報導
此次大選途徑多樣、選民熱情極高，市選舉局將舉行選後公聽會，聽取投票體驗及存在問題。（記者洪群超/攝影）
此次大選途徑多樣、選民熱情極高，市選舉局將舉行選後公聽會，聽取投票體驗及存在問題。（記者洪群超/攝影）

今年大選從提前投票到選舉日，紐約市選民展現前所未有的投票熱情，投票在井然有序中完成，但也有亞裔選民維權團體指出，接到多起選民信息出錯、投票站未按規定提供亞裔語言翻譯及指示牌等問題；紐約市選舉局則宣布，將在12月9日舉行選後公聽會，聽取選民反映此次大選投票體驗及存在問題。

亞美法援處(AALDEF)3日大選日在曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)及布朗士的亞裔選民集中投票站外進行出口民調，亦收集亞裔選民反映的投票問題。

根據亞裔選民回饋信息，亞美法援處4日指出，語言障礙是亞裔選民投票過程中遇到的主要問題，一些亞裔首投族反映投票站沒有提供中文、韓文等亞裔語言翻譯，也沒有依規定張貼包括這些語言的告示牌。

此外，在皇后區法拉盛也出現有亞裔選民抵達投票站後，被工作人員告知要去另一處投票站，但趕到下一個投票站後，再被告知沒有其選民註冊信息，無法投票的情況。

市選舉局選民協助諮詢委員會(NYC Voter Assistance Advisory Committee)宣布，將於12月9日下午5時30分至8時30分舉行選後公聽會，呼籲選民及投票站工作人員積極參加，分享大選經歷並反映問題，以便市選舉局在日後選舉中改進。

該委員會指出，這次大選包括提前投票、選舉日投票、郵寄投票、現場投遞郵寄選票等多種投票方式，市選舉局希望了解和總結不同投票形式給選民的投票體驗，獲得親歷者的參與體驗，以便今後改進人員配置、應急預案等。

公聽會通過Zoom在線舉行，有意參與的民眾須提前註冊，登錄網址：https://bit.ly/3ep5y30。

此次大選途徑多樣、選民熱情極高，市選舉局將舉行選後公聽會，聽取投票體驗及存在問題...
此次大選途徑多樣、選民熱情極高，市選舉局將舉行選後公聽會，聽取投票體驗及存在問題。（記者洪群超/攝影）

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