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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

2/3亞裔選民投白登 紐約州支持川普者增

記者洪群超／紐約報導
亞美法援處的出口民調顯示，67%的亞裔選民投票給白登。（記者洪群超/攝影）
亞美法援處的出口民調顯示，67%的亞裔選民投票給白登。（記者洪群超/攝影）

根據4日公布的出口民調亞裔選民對民主黨總統候選人白登呈現壓倒性支持，其中30%的亞裔選民為「首投族」；民調也顯示，亞裔選民逐步崛起為多個搖擺州的關鍵少數，對大選結果所起的作用也日益增大。

亞美法援處(AALDEF)3日派出上千義工，至紐約、加州、佛州、喬治亞州、密西根、內華達州、賓州、維州與麻州等13州的91個亞裔集中投票站進行出口民調，共訪問5000多當日投票的亞裔選民；4日公布初步民調結果指出，67%的亞裔選民票投白登，30%投給川普，在國會眾議員、參議員等選舉中，亞裔也同樣傾向於投給民主黨籍候選人；而受訪亞裔選民中，有30%為首次投票。

民調顯示，亞裔選民56%為註冊民主黨員，16%為共和黨員，25%沒有註冊任何黨派；當日參加投票的亞裔選民中，53%為女性，47%是男性。

根據民調，除了總統投票外，65%的亞裔選民在參議員選舉中支持民主黨候選人，30%支持共和黨候選人，4%沒有在參議員選舉中投票。

亞美法援處負責選舉民調的民主項目主任Jerry Vattamala表示，亞裔是美國人口增長最快的群體，在2020年大選中扮演日益重要的角色，尤其是在內華達、密西根和賓州這三個關鍵搖擺州。

NBC新聞網4日也公布其針對提前投票和大選日所做的全國性出口民調，同樣顯示亞裔選民壓倒性支持白登；但相比2016年，川普的支持率有所提升。

根據該民調，全美到投票站投票的亞裔選民中，63%投給白登，31%投給川普；而同樣的民調在2016年時，有65%的亞裔選民投給民主黨候選人喜萊莉·柯林頓，只有27%投給川普。

NBC的民調也顯示，支持川普的亞裔女性高於亞裔男性；66%的亞裔男性選民投給白登，僅有25%投給川普，但亞裔女性中投給白登的有60%，川普則達39%。

根據亞裔團體「亞太裔投票」(APIA Vote)、「亞太數據中心」(AAPI DATA)和亞美公義促進中心(AAJC)在選前公布的「2020年亞裔選民調查」(2020 Asian American Voter Survey)，亞裔選民2020年的參政熱情達到最高點，比2018年期中選舉的熱度更高，而新冠肺炎疫情是激發亞裔選民投票熱情的主因，眾多往年從不關心政治的亞裔選民今年都投票、參政。

紐約州作為傳統「藍州」，白登全取紐約29張選舉人票毫不意外，但根據4日計票結果，作為民主黨候選人的白登在紐約的優勢相比2016年喜萊莉·柯林頓，被川普追上近七個百分點。

喜萊莉·柯林頓在2016年時以59%對川普36.5%的得票率贏得紐約州；而截至4日，白登此次在紐約獲得55.7%的選票，川普則拿到43%的選票。

亞美法援處出口民調顯示，大選日亞裔選民中有30%為首投族。（記者洪群超/攝影）
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