2/3亞裔選民投白登 紐約州支持川普者增

亞美法援處的出口民調顯示，67%的亞裔選民投票給白登。（記者洪群超/攝影）

根據4日公布的出口民調 ，亞裔 選民對民主黨總統候選人白登呈現壓倒性支持，其中30%的亞裔選民為「首投族」；民調也顯示，亞裔選民逐步崛起為多個搖擺州的關鍵少數，對大選結果所起的作用也日益增大。

亞美法援處(AALDEF)3日派出上千義工，至紐約、加州、佛州、喬治亞州、密西根、內華達州、賓州、維州與麻州等13州的91個亞裔集中投票 站進行出口民調，共訪問5000多當日投票的亞裔選民；4日公布初步民調結果指出，67%的亞裔選民票投白登，30%投給川普，在國會眾議員、參議員等選舉中，亞裔也同樣傾向於投給民主黨籍候選人；而受訪亞裔選民中，有30%為首次投票。

民調顯示，亞裔選民56%為註冊民主黨員，16%為共和黨員，25%沒有註冊任何黨派；當日參加投票的亞裔選民中，53%為女性，47%是男性。

根據民調，除了總統投票外，65%的亞裔選民在參議員選舉中支持民主黨候選人，30%支持共和黨候選人，4%沒有在參議員選舉中投票。

亞美法援處負責選舉民調的民主項目主任Jerry Vattamala表示，亞裔是美國人口增長最快的群體，在2020年大選中扮演日益重要的角色，尤其是在內華達、密西根和賓州這三個關鍵搖擺州。

NBC新聞網4日也公布其針對提前投票和大選日所做的全國性出口民調，同樣顯示亞裔選民壓倒性支持白登；但相比2016年，川普的支持率有所提升。

根據該民調，全美到投票站投票的亞裔選民中，63%投給白登，31%投給川普；而同樣的民調在2016年時，有65%的亞裔選民投給民主黨候選人喜萊莉·柯林頓，只有27%投給川普。

NBC的民調也顯示，支持川普的亞裔女性高於亞裔男性；66%的亞裔男性選民投給白登，僅有25%投給川普，但亞裔女性中投給白登的有60%，川普則達39%。

根據亞裔團體「亞太裔投票」(APIA Vote)、「亞太數據中心」(AAPI DATA)和亞美公義促進中心(AAJC)在選前公布的「2020年亞裔選民調查」(2020 Asian American Voter Survey)，亞裔選民2020年的參政熱情達到最高點，比2018年期中選舉的熱度更高，而新冠肺炎疫情是激發亞裔選民投票熱情的主因，眾多往年從不關心政治的亞裔選民今年都投票、參政。

紐約州作為傳統「藍州」，白登全取紐約29張選舉人票毫不意外，但根據4日計票結果，作為民主黨候選人的白登在紐約的優勢相比2016年喜萊莉·柯林頓，被川普追上近七個百分點。

喜萊莉·柯林頓在2016年時以59%對川普36.5%的得票率贏得紐約州；而截至4日，白登此次在紐約獲得55.7%的選票，川普則拿到43%的選票。