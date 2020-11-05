我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

雙檢大執法 橋梁隧道設卡抽查 外州進紐約須2檢皆陰性

記者金春香╱紐約報導
外州客進入紐約州，須兩度進行新冠病毒檢測，皆為陰性才能自由活動，執法部門在橋樑隧道抽查。(美聯社)
外州客進入紐約州，須兩度進行新冠病毒檢測，皆為陰性才能自由活動，執法部門在橋樑隧道抽查。(美聯社)

紐約州3日新增2126例確診者，已連續數日超過2000例，全州和紐約市新冠住院病患也都達到6月中旬以來新高；4日起州府開始要求外州旅客赴紐約必須在七天內進行兩次病毒檢測，結果皆為陰性才可通行；執法機構已在主要隧道、橋梁和高速入口設卡抽查。

根據州府數據，3日州內新增確診患者2126例，病毒檢測陽性率為1.59%，其中熱點地區陽性率為2.69%，州內住院總病患1253例，創6月18日以來新高，新增14人死亡；市府數據也顯示，3日新增確診628人，新增患者已經連續兩日超過600人，新增住院患者114人。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，這些數字極讓人擔憂，並指出紐約市七天平均檢測陽性率為1.74%，該數字一旦達到2%，就會取消室內用餐(餐館堂食)。

4日起，從外州到紐約州的來客，都必須在出發前三天及抵達後第四天，各接受一次新冠病毒檢測，兩個檢測結果都為陰性後，才可在紐約州活動；不過毗鄰紐約的新澤西州、康州和賓州除外。

紐約州民眾若前往新、康、賓三州以外的其他州，如果在當地停留時間不超過24小時，返回紐約前不需在當地檢測，但回到紐約後也須隔離三天後、於第四天接受檢測。

紐約市警長辦公室(New York City Sheriffs Office)表示，4日起他們在市內幾條主要隧道、橋樑和高速入口設卡抽查外州民眾，外州司機須回答從哪裡來、過去14天內去過什麼地方，以及是否有新冠症狀等，到達紐約旅客也須填寫過往出行和健康問題的問卷。

雖然紐約開始執行雙檢測防疫措施以嚴防外州客，但此前與紐約共同要求高風險州訪客自行隔離14天的新州則繼續執行原政策，並於4日新增華盛頓州和俄勒岡州至高風險州名單，目前共有43個州在該名單上；新州4日也宣布新增2472名確診者，該數字達5月6日以來最高，且州內檢測陽性率高達8.22%，州長墨菲(Phil Murphy)警告，新州正在朝錯誤方向發展，呼籲民眾嚴格遵守防疫要求。

紐約州日新增確診連續多日超2000例，4日起執行雙檢測嚴防外州客。 （記者金春香...
紐約州日新增確診連續多日超2000例，4日起執行雙檢測嚴防外州客。 （記者金春香╱攝影）

編輯推薦

紐約州 檢測 紐約市

上一則

顧雅明致信教育總監 促恢復特殊高中、資優班入學考

下一則

2/3亞裔選民投白登 紐約州支持川普者增

延伸閱讀

新州州長簽署全美最嚴限塑令

新州州長簽署全美最嚴限塑令
新州首位亞裔國會議員金安迪連任 再締紀錄

新州首位亞裔國會議員金安迪連任 再締紀錄
圖輯／世紀大選紐約一日：投票選民創紀錄 嚴陣以待防騷亂

圖輯／世紀大選紐約一日：投票選民創紀錄 嚴陣以待防騷亂
紐約市公校特殊教育資源短缺 超3萬名學生受影響

紐約市公校特殊教育資源短缺 超3萬名學生受影響
大選結果逐朗 紐約川普大廈前眾警荷槍把守

大選結果逐朗 紐約川普大廈前眾警荷槍把守
新州大麻合法化公投通過

新州大麻合法化公投通過

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪