雙檢大執法 橋梁隧道設卡抽查 外州進紐約須2檢皆陰性

外州客進入紐約州，須兩度進行新冠病毒檢測，皆為陰性才能自由活動，執法部門在橋樑隧道抽查。(美聯社)

紐約州 3日新增2126例確診者，已連續數日超過2000例，全州和紐約市 新冠住院病患也都達到6月中旬以來新高；4日起州府開始要求外州旅客赴紐約必須在七天內進行兩次病毒檢測 ，結果皆為陰性才可通行；執法機構已在主要隧道、橋梁和高速入口設卡抽查。

根據州府數據，3日州內新增確診患者2126例，病毒檢測陽性率為1.59%，其中熱點地區陽性率為2.69%，州內住院總病患1253例，創6月18日以來新高，新增14人死亡；市府數據也顯示，3日新增確診628人，新增患者已經連續兩日超過600人，新增住院患者114人。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，這些數字極讓人擔憂，並指出紐約市七天平均檢測陽性率為1.74%，該數字一旦達到2%，就會取消室內用餐(餐館堂食)。

4日起，從外州到紐約州的來客，都必須在出發前三天及抵達後第四天，各接受一次新冠病毒檢測，兩個檢測結果都為陰性後，才可在紐約州活動；不過毗鄰紐約的新澤西州、康州和賓州除外。

紐約州民眾若前往新、康、賓三州以外的其他州，如果在當地停留時間不超過24小時，返回紐約前不需在當地檢測，但回到紐約後也須隔離三天後、於第四天接受檢測。

紐約市警長辦公室(New York City Sheriffs Office)表示，4日起他們在市內幾條主要隧道、橋樑和高速入口設卡抽查外州民眾，外州司機須回答從哪裡來、過去14天內去過什麼地方，以及是否有新冠症狀等，到達紐約旅客也須填寫過往出行和健康問題的問卷。

雖然紐約開始執行雙檢測防疫措施以嚴防外州客，但此前與紐約共同要求高風險州訪客自行隔離14天的新州則繼續執行原政策，並於4日新增華盛頓州和俄勒岡州至高風險州名單，目前共有43個州在該名單上；新州4日也宣布新增2472名確診者，該數字達5月6日以來最高，且州內檢測陽性率高達8.22%，州長墨菲(Phil Murphy)警告，新州正在朝錯誤方向發展，呼籲民眾嚴格遵守防疫要求。