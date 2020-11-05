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室內多一人 海南會所苦吞2000元罰單

記者黃伊奕╱紐約報導
網友將搏鬥視頻發布在社交媒體上。（視頻截圖）
網友將搏鬥視頻發布在社交媒體上。（視頻截圖）

為了防控布碌崙(布魯克林)的疫情，市府執法嚴厲，位於布碌崙8大道華社的海南會所，日前因室內聚集人數超過一人，就收到2000元罰單，位於威廉斯堡一家畫廊3日深夜聚集50人觀看一場摔角比賽，因違反防疫規定被警方制止，業主面臨1萬5000元罰款。

位於8大道54街的紐約海南會所，日前突然收到市府寄來一張罰單，指該處作為必要行業(Essentrial Business)在10月15日沒有遵守防疫規定，室內聚集人數達五人，超過政府規定的四人，因為多出一人被罰款2000元。

海南會所會長陳在福4日表示，當日幾個鄉親在會所打掃清潔，之後想聚聚便打起麻將，室內還有一個做飯的鄉親在廚房忙碌；期間一名執法人員來敲門，做飯鄉親開門後對方清點室內人數便離開，不久後就收到該張罰單。

陳在福指出，海南會所不是商家也不是餐館，且政府對橙色區域規定是「室內集會人數不得超過十人」，而當天會所內僅五人，完全在防疫規定要求內。

8大道華社另外一家足浴按摩店業主也對政府「過度執法」十分不滿，業主稱不久前執法人員突然登門，要求店內所有員工出示病毒檢測報告，否則每人罰款1000元；業主稱政府才剛要求員工做新冠肺炎檢測，他們必然拿不出，被執法人員警告後，他們急忙在三日內補交報告，才免除被罰危機。

在大選投票日，威廉斯堡Frost街一個畫廊門口在3日晚10時左右舉行一場「生死搏鬥」摔角比賽，觀賽民眾將視頻發布上網，視頻中大約25人圍成一圈，觀看兩個人互相毆打，其中一人將另外一人猛的摔在一旁汽車門上，引起周邊民眾歡呼。

該視頻上網後立刻引起警方關注，快速派出警員前往調查；活動發起人Terrence Gallagher表示，生死搏鬥是一件藝術品，該比賽為「行為藝術」，對此警方並不買帳，並以違反防疫規定命令活動立刻停止。

警方指出，防疫規定活動現場只能容納15人，但是當日至少聚集50人，Terrence Gallagher隨後被捕並被罰1萬5000元。

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