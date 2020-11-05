最新報告：紐約2成市民曾染疫 新冠致死率流感10倍

西奈山醫學院報告指出，紐約市20%民眾曾感染新冠肺炎。（記者金春香/攝影）

一項新研究報告顯示，紐約市 第一波新冠疫情 期間，約170萬紐約市民眾感染病毒，占全市總人口20%，遠未達到群體免疫，因此面對可能出現的第二波疫情，民眾要加倍小心，因為病毒在寒冷天氣更易傳播；另外研究數據顯示，新冠病毒的感染死亡率接近1%，是流感 病毒的十倍。

西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)3日發布最新研究報告，指出新冠病毒於2月中旬開始在紐約市傳播，紐約市3月1日才公布第一例確診病例，至7月疫情逐漸趨於平緩之前，全市已經有約20%的人口感染，也就是約170萬紐約客曾經感染；報告還指出，曾感染新冠患者痊癒後擁有三個月以上的抗體。

該報告研究者取得2月至7月間超過1萬個血漿樣品，其中一部分來自曾到急診室就診的患者，另一部分是曾去醫院進行其他例行檢查的患者，對這些血漿樣品進行抗體檢測後，發現前一組的新冠感染率近60%，後一組感染率為19.2%。

該研究主要作者Emilia Mia Sordillo醫生表示，對曾到醫院進行常規例行檢查的患者血漿進行檢測，這一數據能更準確代表普通民眾新冠病毒的感染率，通過兩組數據，可以得出紐約民眾曾感染新冠的比率為20%。

另一作者Florian Krammer醫生指出，感染新冠者死亡率為0.97%，而根據世界衛生組織數據，流感死亡率不到0.1%，新冠是流感的十倍。

Krammer還說，20%的感染率雖然不低，但還遠沒有到達群體免疫的程度，因此隨著很可能出現的第二波疫情到來，民眾要加倍小心，保持社交距離，「病毒在寒冷天氣內更易傳播。」