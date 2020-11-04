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不在籍選票不合格 選後5天可改

記者金春香╱紐約報導
紐約州檢察長籲11月3日當天及之後收到不在籍選票不合格通知的選民，可在五天內改正。(美聯社)
紐約州檢察長籲11月3日當天及之後收到不在籍選票不合格通知的選民，可在五天內改正。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室3日宣布，根據紐約州法，選民的不在籍選票(absentee ballot)若出現問題，選舉委員會(Board of Elections)要向選民說明原因，3日及之後收到不合格通知的選民，有五天時間改正選票，也可聯繫其辦公室獲得幫助。

詹樂霞表示，根據紐約州法律，寄出或投出不在籍選票的選民，若選票出現問題，選舉委員會必須說明選票被拒絕的具體原因，如選民忘記在宣誓信封(oath envelope)上簽名等，出現此類錯誤的選民應該得到改正錯誤、保證自己選票被順利計入的機會。

詹樂霞說，投票是民主的基石，每位選民的聲音都有權被聽到，此次大選是頭一次有如此多選民使用不在籍選票投票，需要確保出現問題的選票及時得到更正，確保該選票的有效性；她強調，地方選舉委員會一旦發現選票出現問題，必須通知選民，改正選票問題。

可能出現的問題包括宣誓信封沒有簽字，宣誓信封上的簽字與檔案上的簽名不符，選票未正確密封，選民未在選票上簽名和填寫日期，宣誓信封由協助選民的人員簽名、卻沒有選民自己簽字或記號等。

選民如果在10月27日至11月3日期間收到不在籍選票不合格的通知，他們有七天的時間進行改正；如果不在籍選票在11月3日當天或之後才寄到選舉委員會且出現問題，那麼選民在收到通知後有五天時間做修正。

另外詹樂霞也表示，會對大選日當天民眾收到的語音自動電話(Robocall)進行調查，這些電話散播恐嚇及不實信息，鼓勵民眾待在家中不要出門投票；詹樂霞強調此類電話屬於非法，其辦公室會嚴格調查這些電話的源頭。

有關問題可撥打州檢察長辦公室電話(800)771-7755，發送電郵至[email protected]，或登錄https://ag.ny.gov/election-hotline在線填寫表格獲得幫助。

州檢察長籲11月3日當天及之後收到不在籍選票不合格通知的選民在五天內改正。（記者...
州檢察長籲11月3日當天及之後收到不在籍選票不合格通知的選民在五天內改正。（記者金春香／攝影）

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