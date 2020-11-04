瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手

第11選區聯邦眾議員共和黨候選人瑪麗奧(中)在史泰登島辦公室總部等待投票結果，右為前紐約州參議員高頓(Marty Golden)。(瑪麗奧辦公室提供)

民主黨 在紐約市占絕對優勢，除了總統職位外，3日同樣也進行普選投票的國會眾議員 和州參、眾議員選舉大部分職位，在6月民主黨初選時的獲勝者就已篤定將勝選；只有涵蓋布碌崙(布魯克林)貝瑞吉和史泰登島的選區，共和黨 仍具一定實力，第11選區國會眾議員和第22選區州參議員兩個職位選情膠著，至截稿前共和黨候選人都暫時領先。

代表布碌崙(布魯克林)貝瑞吉和史泰登島的紐約州眾議員共和黨瑪麗奧(Nicole Malliotakis) ，此次挑戰涵蓋布碌崙南區和史泰登島的國會眾議員第11選區民主黨籍現任羅斯(Max Rose)；將近晚11時90%的選票開出，兩者的得票率是58%對比41%，瑪麗奧以3萬張的票數領先羅斯，幾乎可篤定將贏下該席位。瑪麗奧當晚在史泰登島的辦公室總部與數名支持者等待結果。

謀求連任的第47選區民主黨州眾議員寇頓(William Colton)，以沒有懸念的票數擊敗共和黨候選人瑪利諾(Barbara Marino)。

代表布碌崙貝瑞吉、班森賀等地的第22選區民主黨州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，開票後就落後於共和黨無政治背景的商人布魯諾(Vito Bruno)，晚11時10分點票完畢，布魯諾以3萬7290票戰勝郭納德的3萬2440票，得票率對比為53.5%比46.5%。郭納德落後的4850票只能靠不在籍選票翻盤，但共和黨勝算更高。

選區涵蓋曼哈頓華埠的州眾議員第65選區和州參議員第26選區，民主黨現任議員都順利連任。州眾議員牛毓琳此次普選沒有任何對手，自動當選；州參議員卡范納(Brian Kavanagh)此次面臨華裔的共和黨候選人鄭永佳的挑戰，但在民主黨占絕對優勢的該區，仍順利連任，截至發稿，得票率超過20%。