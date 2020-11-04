我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手

記者顏潔恩洪群超／紐約報導
第11選區聯邦眾議員共和黨候選人瑪麗奧(中)在史泰登島辦公室總部等待投票結果，右為前紐約州參議員高頓(Marty Golden)。(瑪麗奧辦公室提供)
第11選區聯邦眾議員共和黨候選人瑪麗奧(中)在史泰登島辦公室總部等待投票結果，右為前紐約州參議員高頓(Marty Golden)。(瑪麗奧辦公室提供)

民主黨在紐約市占絕對優勢，除了總統職位外，3日同樣也進行普選投票的國會眾議員和州參、眾議員選舉大部分職位，在6月民主黨初選時的獲勝者就已篤定將勝選；只有涵蓋布碌崙(布魯克林)貝瑞吉和史泰登島的選區，共和黨仍具一定實力，第11選區國會眾議員和第22選區州參議員兩個職位選情膠著，至截稿前共和黨候選人都暫時領先。

代表布碌崙(布魯克林)貝瑞吉和史泰登島的紐約州眾議員共和黨瑪麗奧(Nicole Malliotakis) ，此次挑戰涵蓋布碌崙南區和史泰登島的國會眾議員第11選區民主黨籍現任羅斯(Max Rose)；將近晚11時90%的選票開出，兩者的得票率是58%對比41%，瑪麗奧以3萬張的票數領先羅斯，幾乎可篤定將贏下該席位。瑪麗奧當晚在史泰登島的辦公室總部與數名支持者等待結果。

謀求連任的第47選區民主黨州眾議員寇頓(William Colton)，以沒有懸念的票數擊敗共和黨候選人瑪利諾(Barbara Marino)。

代表布碌崙貝瑞吉、班森賀等地的第22選區民主黨州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，開票後就落後於共和黨無政治背景的商人布魯諾(Vito Bruno)，晚11時10分點票完畢，布魯諾以3萬7290票戰勝郭納德的3萬2440票，得票率對比為53.5%比46.5%。郭納德落後的4850票只能靠不在籍選票翻盤，但共和黨勝算更高。

選區涵蓋曼哈頓華埠的州眾議員第65選區和州參議員第26選區，民主黨現任議員都順利連任。州眾議員牛毓琳此次普選沒有任何對手，自動當選；州參議員卡范納(Brian Kavanagh)此次面臨華裔的共和黨候選人鄭永佳的挑戰，但在民主黨占絕對優勢的該區，仍順利連任，截至發稿，得票率超過20%。

牛毓琳(右二)此次普選沒有任何對手，自動當選，普選日選擇帶領團隊到選區內各處為白...
牛毓琳(右二)此次普選沒有任何對手，自動當選，普選日選擇帶領團隊到選區內各處為白登助選。（牛毓琳團隊提供）
寇頓與一眾支持者在班森賀華康會會所等待結果。(華康會提供)
寇頓與一眾支持者在班森賀華康會會所等待結果。(華康會提供)

編輯推薦

眾議員 民主黨 共和黨

上一則

川白投誰？華裔夫妻開家庭辯論會

下一則

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

延伸閱讀

德州投票率破七成 歷史新高

德州投票率破七成 歷史新高
波洛西連任加州第12選區國會眾議員 再戰議長

波洛西連任加州第12選區國會眾議員 再戰議長
展現前所未有的熱情…共和黨全美新增8亞太裔助選中心

展現前所未有的熱情…共和黨全美新增8亞太裔助選中心
瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手

瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手
孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

布碌崙州眾議員寇頓 無懸念連任成功

布碌崙州眾議員寇頓 無懸念連任成功

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大