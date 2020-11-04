孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

理查茲(右)當選成為新任皇后區區長。(取自理查茲推特)

華裔國會眾議員 孟昭文和紐約州 參議員劉醇逸，在3日大的普選中均擊敗各自的共和黨 對手，成功連任。皇后區長民主黨候選人、市議員理查茲(Donovan Richards)，3日以絕對優勢擊敗共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)與赤龍黨華裔候選人尹導，順利當選區長。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)，茲米奇是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席；3日晚開出79%的選票後，孟昭文以62.8%的得票率鎖定勝局。

州參議會第11選區劉醇逸的對手是共和黨候選人娜紅牡(Elisa Nahoum)，截至當晚9時25分，劉醇逸獲得超過60%的選票，也篤定贏得選舉。

選區覆蓋法拉盛的三位紐約州議員，此次沒有對手，因此成功連任，包括州參議會第16選區參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)，她1999年起擔任州參議員，一直連任至今；州眾議會第25選區眾議員李羅莎(Nily Rozic)以及州眾議會第40選區眾議員金兌錫(Ron Kim)，兩人都是於2012年贏得選舉後上任，之後三次成功連任。金兌錫3日晚舉行線上慶功宴，感謝選區民眾持續的支持，並表示，會繼續為民眾在州府發聲，爭取權益。

覆蓋皇后區白石鎮、貝賽等地的州眾議會第26選區，競選連任的州眾議員布朗斯汀很可能不敵對手、共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；在98.82%的選票開出後，布朗斯汀得到48.1%的選票，落後薩克洛斯2.6%。

此外，長島納蘇郡和皇后區東北部紐約州國會第三選區，競選連任的民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)以60%的選票，戰勝兩名對手，成功連任，共和黨候選人桑托斯(George Santos)得到39%的選票，自由黨候選人拉賓(Howard Rabin)得票率不到1%。蘇奧齊2016年當選國會眾議員，2018年擊敗共和黨對手成功連任。

兩年前爆冷勝出的紐約州第14選區國會民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)今年首次競選連任，面對兩名對手，她贏得超過70%的選票，連任成功。

晚10時20分開出88.58%選票，理查茲以 67.89 %得票率、32萬7933票獲勝。