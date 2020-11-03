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兩共和黨州州長未支持川普 一選白登一留空白

大選開票／白登拿下維吉尼亞、佛蒙特

華埠孔子大廈80%選民投他 希望終結歧視華裔

記者和釗宇／紐約報導
華埠孔子大廈和孫逸仙中學的兩個投票站數據均顯示，投票人數比上屆有所增長。(記者和釗宇／攝影)
華埠孔子大廈和孫逸仙中學的兩個投票站數據均顯示，投票人數比上屆有所增長。(記者和釗宇／攝影)

大選日到來，位於華埠孔子大廈和孫逸仙中學的兩個投票站數據均顯示，投票人數比上屆有所增長，華裔選民熱情尤其高漲，工作人員表示孔子大廈大約有八成選民投票給白登；不少選民表示，是因為川普在防疫和種族政策的倒行逆施激起了投票的慾望，必須用選票表達華裔的聲音，反對種族歧視，投票支持白登。

已經來美47年的鄺偉雄表示，他自從入籍以來每次都會投票，但他認為這次選舉是他有生以來最重要的選舉，「現在國家已經陷入混亂，形勢每況愈下，主要是因為川普。」

他表示，自己並非每次都支持統一黨派，經常搖擺，認為哪個黨派的政策符合自己的利益就會投票；但他表示，這次情況不同，「川普將自己所有的過錯都推到中國身上，引起針對華裔的種族歧視，這就好像當年希特勒對待猶太人的政策一樣，這讓我感到十分不舒服，因此這次我投白登。」

孔子大廈投票站翻譯蔡小廷表示，據他觀察，來投票的華裔有80%都投給白登；來美十年的梅添強表示，這次投票非常重要，自己來投票是希望給華裔盡一份力，表達華裔的呼聲；他說，自己非常討厭川普，認為川普的政策非常種族主義，為錯誤找藉口言必稱「中國」，還不停地說「中國病毒」，「我認為大部分紐約選民都會選白登，我也投了白登。」

今年已經93歲的潘太已經來美40年，儘管不是每次都投票，但是今年的選舉太重要，他給白登投票；「市面太差了，從來都沒有這麼亂過，出門擔驚受怕，這都是因為川普的種族歧視政策到導致的，我們華裔遭到歧視；希望能夠選出一個好總統，愛民的總統。」

投票 華裔 白登

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